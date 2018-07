Los mejores 5 patines de adultos para divertirte como adolescente

Pasea por la ciudad y diviértete sobre ruedas.

¿Quién dijo que patinar es solo un hobby de niños? Si eres una persona de espíritu libre, que le gusta disfrutar de actividades al aire libre y no le teme a nada, no puedes perder la oportunidad de revivir esa época de adolescente sobre unos patines en línea. No importa si nunca te has colocado unos, aquí te mostramos una selección de los mejores 5 que pueden ser usados tanto por principiantes como por expertos.

1. Patines de mujer Roller Derby V Tech 500

Patines de recreación con ruedas de 36mm para ser usados por personas principiantes o con un nivel intermedio. Poseen un sistema de hebillas triple de palanca para colocar y quitar fácilmente y frenos en la parte trasera.

De estilo futurista, los V Tech 500 son perfectos para los pies en crecimiento, ya que la bota es ajustable desde la talla 6 hasta la 9. Su plantilla acolchada le asegura apoyo y estabilidad al patinador.

2. Patines Roller Blade Zetrablade

Patines de hombre con carcasa rígida color negro y ruedas de 80mm con freno en la parte posterior. Posee un sistema de cierre combinado con trenzas, cierre de velcro y hebilla que brinda mayor ajuste y seguridad.

Ideal para patinadores principiantes y ocasionales. Su bota posee acolchado en la planta y en las paredes internas, lo que lo hace un patín cómodo y con gran apoyo para recorrer el parque durante tu día libre a una velocidad suave.

3. Patines High Bounce

Patines de dama con armazón en plástico duro, ruedas de gel lisas, sistema de cierre de tipo hebilla y freno en la parte posterior. Posee un femenino diseño de flores en la parte superior de la bota, están disponibles en negro combinado con rosado o azul claro.

Estos patines los consigues en 3 tallas ajustables: S (12-1), M (2-5) y L (9-12). Vienen en una hermosa caja de color ideal para hacer un regalo. Los consigues por menos de $50.

4. Scale Sports: patines de hombre

Patines para hombres con marco de aluminio y cuerpo de plástico, resistente hasta a los más fuertes golpes. Poseen un sistema de cierre con correa de velcro, trenzas y hebilla en la parte superior. Están disponibles en negro combinado con naranja, verde, azul y blanco.

Disfruta del atarceder paseando sobre ruedas con estos patines. Vienen con botas blandas expandibles de cuatro tallas que van desde la 8 hasta la 11.

Patines para mujeres con ruedas de 80mm y un diseño aerodinámico de bota suave con acolchado de espuma. Su sistema de cierre está conformado por hebillas, trenzas y tira de velcro. Su base de aluminio le da mayor soporte y resistencia.

Disponibles en 6 tallas que van desde la 5 hasta la 10. Con estos patines podrás pasar una tranquila y divertida tarde sobre ruedas dónde olvides tus preocupaciones y dejes que tu cabello se mueva con el viento.

