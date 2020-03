Minimiza tus poros con estos sueros que son antiedad y dejan la piel tersa

Un suero para los poros y que es antiedad.

Puede ser complicado tener un suero para los poros abiertos y para las arrugas, pero afortunadamente hay opciones para cuidar estos 2 problemas al mismo tiempo. Una mala noticia es que no se pueden cerrar los poros, pues no es un músculo que abre y cierra, pero si se puede mejorar su apariencia para que luzca cerrado y sin puntos negros.í

1. Suero de ácido glicólico: controlan el sebo, limpian los poros y previene los puntos negros

Si tienes una piel grasa, mixta a grasa o mixta a seca, este suero ayudará a que tu piel se mantenga limpia, pues es un ácido exfoliante que destapa los poros y con esto elimina los puntos negros para que tu poros se vean limpios. Es importante que moderes el uso de ese ácido, pues es obligatorio el uso de bloqueador ya que puede hacer la piel fotosensible.

Es un suero antiedad porque mejora la estructura de la piel para darle más elasticidad y darle una hidratación profunda para que esas arrugas no se presenten.

2. Suero de niacinamida: ayuda a prevenir las arrugas, controla el sebo y minimiza los poros

La niacinamida es un ingrediente excelente casi para todo tipo de piel, lo que hace la niacinamida es que es un antiedad, pues cuida a la piel de los radicales libres, que son una de las razones por las que las arrugas se presentan de manera temprana. Los beneficios de la niacinamida minimiza los poros pues controla el sebo para que no te brille tanto el rostro, previene las manchas y puede eliminar algunas poco a poco.

La niacinamida es un suero antiedad que no se debe de combinar con vitamina C. Pues juntos son un producto que podría irritar la piel.

3. Ácido hialurónico: retiene la humedad en tu piel para prevenir más sebo y prevenir las líneas de expresión

Tal vez pienses que la piel grasa o mixta, no necesita de hidratación. Esto es un error, pues al limpiar el rostro puedes eliminar sus aceites naturales y la secreción aumenta de manera drástica. El ácido hialurónico cuida que tu piel tenga humedad para que no se produzca más sebo, y cerrar los poros además retiene humedad en la piel, esto es importante pues al no tener humedad puedes hacer que las arrugas aparezcan más rápido. La hidratación es indispensable para prevenir arrugas.

Este suero antiedad puedes usar en la mañana y en la noche, se combina muy bien con cualquier ingrediente. Con 3 gotas podrás cubrir todo tu rostro.

