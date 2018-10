Navidad 2018: 4 estilos de árboles de navidad artificiales para que lo compres con tiempo y a buen precio

Para los que amamos la navidad, ¡nunca es muy temprano para comenzar a decorar!

A muchos nos emociona que ¡ya pronto llega la navidad! Esa época de compartir con la familia todo el tiempo, de música, rica comida, baile, fiesta, y lo más importante, de crear recuerdos con todos los seres que amamos. En medio de tantas situaciones que se presentan en la vida, es un momento donde las familias nos ponemos de acuerdo para desconectarnos del mundo, para entonces conectarnos con nosotros mismos y entre nosotros.

Y como parte de esa hermosa fecha, no pueden faltar los arbolitos de navidad. Muchas personas prefieren tener uno que sea natural, pero en muchos casos hay personas que sufren de alergías, no les gusta que duran poco tiempo, o no tienen el tiempo para darles el mantenimiento que necesitan cuando comienzan a secarse. Por lo tanto, afortunadamente tenemos la opción de comprar uno sintético, que si lo compras con tiempo te puede salir más económico, y de paso, celebras la navidad desde más temprano.

Mira estas opciones a ver cuál es más conveniente para ti:

1. Árbol de navidad artificial de 6 pies por $44.99:

Árbol de pino artificial de estilo tradicional con bisagras, de fácil ensamblaje, patas de metal macizo, y 1000 puntas en verde. Este pino de imitación permanecerá brillante y vivo durante muchos años. Es el #1 más vendido en Amazon.

Dimensiones generales: 44″ (Diámetro) x 72″ (Altura)

Peso: 15 lbs.

Material: PVC, Metal

Requiere mínimo montaje (con instrucciones)

2. Árbol de navidad artificial de Treetopia en rojo, de 4 pies por $79.99:

Árbol artificial rojo con una silueta delgada y agujas de PVC rojas, este árbol seguramente llamará la atención de cualquier visita que llegue a tu casa.. El árbol está preiluminado con luces claras colgadas a mano y equipado con ramas para una instalación sin esfuerzo.

Las ramas de este árbol, son resistentes y flexibles, para una apariencia más completa al tiempo que brindan un amplio soporte para adornos grandes o pesados.

3. Pino blanco Dporticus de 6 pies por $39.99:

Árbol artificial con 800 ramas que lo hacen parecer un verdadero pino. Tiene una base metálica sólida que lo mantiene en pie sin preocuparte de que se incline o colapse. Viene también en color verde tradicional.

Equipado con una bolsa a prueba de polvo, se puede guardar ahí para evitar que se ensucie, también es fácil de transportar, y se puede instalar en pocos minutos. Hecho de PVC, que así también se puede colocar en exteriores.

4. Arbol de navidad artificial estilo lápiz, de 7.5 pies por $69.99:

Este árbol delgado con forma de lápiz es la manera perfecta de decorar espacios pequeños y esquinas estrechas. Con ramas de bisagras, se configura en solo minutos. Simplemente esponja las ramas para crear un aspecto completo y natural.

Dimensiones generales: 26″ (L) x 26″ x 90″ (H)

Peso: 17.6 libras

Material: Metal, PVC

No es para uso al aire libre

Requiere ensamblaje (con instrucciones)

El próximo paso son los ornamentos…

¡Aquí encontrarás muchísimas opciones para todos los gustos y presupuestos!