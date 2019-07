¿Por qué son tan populares los recipientes de vidrio para guardar comida?

Conoce porqué utilizar envases de plástico puede ser perjudicial para la salud.

Me imagino que habrás notado que muchas personas utilizan envases de vidrio para guardar sus alimentos, ya que ahora están muy de moda. Los envases de vidrio al ser resistentes y no reaccionar con la comida al calentarse estos son más saludables que los envases de plástico. Del mismo modo, al ser de cristal es más higiénico, puesto que no es poroso.

Otras de las ventajas de los recipientes de vidrio es que al ser transparente puedes ver la comida y es reciclable. Si comparamos los beneficios y desventajas de los envases de plástico versus los de vidrio, podemos notar que los envases de vidrio son mucho más saludable y de mejor calidad; puesto que la mayoría de los envases de plástico contienen sustancias nocivas como el bisfenol A o BPA. Cuando calientas un envase de plástico este se puede descomponer y mezclar con los alimentos exponiendo así las sustancias como el BPA.

Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) exponerse al BPA en bajas cantidades no es perjudicial para la salud. No obstante, si usted se expone a estas toxinas en altas cantidades puede generar problemas en el hígado, metabolismo y puede ocasionar problemas de fertilidad, entre otras cosas. EL BPA se puede encontrar en un sinnúmero de envases y artículos como: gafas de sol, envases de plástico, latas, mamaderas, etc.

Si usted desea evitar problemas de salud a causa del BPA puede utilizar envases de plástico que no contengan esta sustancia o envases de vidrio. Los siguientes envases de vidrio que te presento los puedes utilizar para guardar alimentos o hasta para cocinar, ya que son muy resistentes.

El set de contenedores de Prep Naturals incluye 5 envases de 29 onzas. Los contenedores traen una tapa con cierre hermético. Puedes introducir el contenedor al microondas, congelador, horno y lavaplatos. El paquete de contenedores tiene un precio de $23.99 y es uno de los más vendidos en Amazon.

Si deseas unos contenedores un poco más grandes, puedes considerar los 5 Stars United, ya que estos tienen un tamaño de 12 a 35 onzas. Los contenedores también tienen una tapa hermética y se pueden introducir en el microondas, lavaplatos y horno. El set incluye 6 contenedores (tres de 12 onzas y tres de 35 onzas) por $21.99.

Por $39.99 puedes comprar en Amazon un set de 12 contenedores de cristal. Este set incluye contenedores de diferentes formas y tamaños. Los recipientes son muy resistentes y aprueba de fugas.

