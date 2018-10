Procedimiento y los beneficios de usar Botox despues de los 40 años

Hacer un analísis del rostro y evaluación completa es vital para lograr con éxito este tratamiento

Queremos prevenir las arrugas, y eliminar esas líneas de expresión que nos han dado los años, ¡¿verdad?! Ahora hablaremos del Botox después de los 40 años.

Por eso fuimos a visitar al Dr. Boris Mordkovich, MD, que es un especialista en cirugía plástica y reconstructiva, quién ha realizado su practica por los pasados 31 años. Mira a continuación la entrevista, el procedimiento, algunas recomendaciones y el video.

¿Cuál es la importancia del Botox?

La importancia del Botox es que fue diseñado para ayudar a refrescar la piel de tu rostro. Además, quita las arrugas de la frente, el famoso número once (11) entre las cejas, y elimina las famosas patitas de gallo creando una imagen fresca y más relajada.

¿Desde qué edad se puede usar Botox?

No hay una edad perfecta. Los pacientes que más lo solicitan estan entre los 20 y 80 años. Esta es una decision muy individual y depende de las características del paciente.

Evaluación:

El Dr. Boris Mordkovich nos explicó que el paciente nuevo es evaluado completamente con un análisis de rostro, luego ofrece sus recomendaciones siendo la parte más importante, la educación y crear buena relación entre doctor y paciente.

Procedimiento:

Muy sencilla. Luego de la evaluación, decidí ser la paciente, me arme de valor y decidí experimentar por primera vez el Botox.

Una experiencia increíble porque no fue dolorosa. Claro, de manera natural o lo podría llamar reflejo, se me salió una lagrima, pero eso no significa que pasé dolor. Solo sentí unas pequeñas estáticas cada vez que me aplicaba por medio de una inyección el Botox. Este proceso duró solo quince minutos y los resultados fueron casi inmediatos.

Recomendaciones:

Luego del procedimiento recomienda no hacer ejercicio físico Descansar por ese día No dar masaje especialmente en las áreas donde se aplicó Botox Usar compresas de hielo por tiempo intermitente y de manera opcional Siempre usar bloqueador solar

Beneficios:

Existen muchos beneficios además de que las arrugas desaparecen. Los resultados terapéuticos son muy buenos porque se descubrió que el Botox ataca la migraña y ayuda a combatir los dolores de cabeza.

Boris Mordkovich realiza distintos tratamientos como Face Lift, Aumento de senos, Reconstrucción de senos, Mommy Makeover, Liposucción, Abdominoplastía, Juvederm, Halo (Hybrid Fractional Laser), Kybella y Botox entre otros.

El Botox es un medicamento utilizado para el rejuvenecimiento facial. Se lo realizan hombres y mujeres de manera rápida y segura. Cada paciente necesita la orientación para verse bien y para que su belleza se vea de forma natural. ¡Anímate!

A continuación algunas recomendaciones que te van a hacer sentir más bella en casa:

1. Suero de Vitamina C de TruSkin Naturals:

Este es un suero facial concentrado que contiene ingredientes activos a base de plantas. Es importante que realices una prueba del producto al menos 24-48 horas antes de la aplicación regular para asegurarte de que el producto se adapte bien a tu piel. Aplica de 3-5 gotas una vez al día, seguido de una crema hidratante. Solo para uso externo.

2. Compresas de hielo:

Utilizadas para calmar y lograr alivio terapéutico. El suave respaldo aislante de tela en un lado sirve como barrera protectora entre la piel y la bolsa. Aplica estas compresas frías para reducir el dolor y la hinchazón; ideal para ojos hinchados y secos, dolor de cabeza, migraña, alergías, quemaduras leves, picaduras o rasguños.

3. Protector Solar para la cara – Neutrogena Age Shield:

La Neutrogena Age Shield ayuda a proteger tu piel de los dañinos rayos UV, ya que es una loción facial con protector solar de amplio espectro SPF 110.

Por: Haydeé Rosario

@madrededostv

info@crosshudsonmd.com

