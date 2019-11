¿Qué es el xantelasma y cómo se puede tratar?

Para evitarlo, principalmente debes prestar mucha atención a tus problemas de colesterol...

Si vas notando la aparición de manchas amarillas en la esquina interior de tus párpados, es posible que tengas el xantelasma. Esta condición en los ojos son como unos parches que están compuestos de colesterol debajo de la piel. No son dañinos, pero su aspecto no es agradable. Aunque no te hará daño padecerlo, el xantelasma podría ser una señal de que es más probable que tengas una enfermedad cardíaca. Por lo tanto, no ignores esta afección de la piel ya que te sirve a modo de prevención para posibles complicaciones de salud.

El xantelasma en si son placas amarillentas que se presentan con mayor frecuencia cerca del área interna del párpado, más a menudo en el párpado superior que en el inferior. Xanthelasma palpebrarum es el xantoma cutáneo más común. La principal causa es tener el colesterol malo en altos niveles. Mira algunos productos que puedes aplicar y utilizar para remover capas extras de piel como esta.

Pero más importante aún es visitar al médico para atender cualquier problema de salud más complejo que puedas tener. Además, antes de utilizar cualquiera de estos u otros productos para removerlo, consulta con un médico para evitar cualquier problema ya que el xantelasma se encuentra en un área muy delicada, como los ojos.

1. Removedor HaloDerm:

HaloDerm principalmente se usa para remover lunares de la piel. Este método proporciona resultados rápidos. Los lunares y otros problemas de la piel pueden llegar a ser muy molestosos e incluso vergonzosos. Esta fórmula es preparada con el objetivo de ayudar a las personas a sentirse y verse mejor.

En la mayoría de los casos, las marcas y lunares de la piel se desprenderán de forma natural en 7 a 10 días. Es una fórmula lo suficientemente suave para todo tipo de piel y se puede usar en la cara y el cuerpo.

2. 15% TCA Skin Peel – Exfoliante para piel:

Tu piel naturalmente elimina su capa externa de forma regular, este proceso se ralentiza con la edad. Las exfoliaciones químicas son herramientas poderosas que utilizan los dermatólogos y los esteticistas de Skin Spa para resurgir y rejuvenecer la piel de sus clientes para obtener resultados instantáneos. TCA es un químico sintético modificado basado en vinagre común o ácido acético. Son exfoliantes mucho más potentes que las exfoliaciones Alpha Hydroxyl (AHA).

TCA (ácido tricloroacético) no tienen aditivos y están certificadas por ACS, lo que designa un producto químico de alta calidad que cumple con las estrictas especificaciones de la American Chemical Society. Tu piel revelará una nueva tez juvenil a medida que continúa estimulando más colágeno y elastina que aumentan las líneas finas y las arrugas con el tiempo. Ten en cuenta que la piel no se puso así de la noche a la mañana, por lo que puede tomar algunas aplicaciones de pelado para obtener los resultados esperados.

3. Ácido tricloroacético – TCA Peel 20% de grado médico:

Conocido químicamente como ácido tricloroacético, las exfoliaciones de TCA varían de una exfoliación de fuerza ligera a profunda, y la potencia de concentración del ácido es el determinante de la eficacia de la resistencia posterior.

El TCA se puede utilizar en una amplia variedad de formas dependiendo de la concentración del ácido, haciendo que los beneficios de esta exfoliación sean vastos: tono de piel brillante, textura más suave, mayor claridad, reducción del acné, poros obstruidos, arrugas y líneas finas; aumento de la producción de elastina y colágeno; erosión del melasma, hiperpigmentación, pecas, cicatrices, tatuajes y la mayoría de las imperfecciones de la piel. Esta cáscara es una cáscara de resistencia media. Revive la piel con luminosidad y brillo con tiempos de inactividad moderados y descamación. Se puede usar para tratar líneas finas, arrugas, tez irregular, acné agudo y acné leve. Esta exfoliación es para usuarios experimentados y solo debe ser administrada por un profesional.

IMPORTANTE: Consultar con un médico antes de usar cualquiera de estos u otros productos para condiciones de la piel.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Tienes problemas de colesterol malo? 3 suplementos que te ayudarán a controlarlo