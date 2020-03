¿Qué importancia tiene la vitamina B12 para la salud?

Un complejo vitamínico esencial para nuestra salud

La vitamina B12 pertenece al conjunto de vitaminas conocidas como Complejo B y posee una gran importancia para nuestro organismo debido a que es una fuente de proteínas. En este sentido, este complejo contribuye a la formación de glóbulos rojos en la sangre y al mantenimiento del sistema nervioso central. Esta vitamina se encuentra por lo general en los alimentos de origen animal como el pescado, carne, aves, huevos, leche y productos lácteos.

Si bien este complejo no se encuentra naturalmente en los alimentos de origen vegetal, muchos cereales que usualmente consumimos para el desayuno también representan una fuente de vitamina B12. Esto quiere decir que las personas que siguen una dieta vegetariana pueden encontrar en los cereales una forma de brindarle a su organismo todos los beneficios de la vitamina B12.

Por su parte, para quienes siguen un régimen alimenticio tradicional donde incluyen proteína animal, pueden encontrar las cantidades recomendadas en alimentos como el hígado de res, los mariscos y sobre todo en las almejas. También los productos lácteos tales como el yogurt y la mantequilla son ricos den vitamina del complejo B12.

Es importante señalar que nuestro cuerpo absorbe mejor la vitamina B12 de las fuentes animales más que de las fuentes vegetales, ya que estos últimos no contienen la misma cantidad de esta vitamina. La deficiencia de esta vitamina ocurre cuando nuestro cuerpo no recibe o no es capaz de absorber la cantidad que necesita. La deficiencia de esta vitamina es común sobre todo en personas mayores de 50 años, quienes poseen una dieta baja en proteína animal o también puede darse como consecuencia de una condición médica.

Los niveles bajos de B12 pueden hacer que padezcamos anemia, pérdida del equilibrio, entumecimiento y hormigueo tanto en los brazos como en las piernas y sobre todo una sensación de debilidad general. En los casos donde esto ocurre lo recomendable es consumir los alimentos señalados y reforzar la ingesta de esta vitamina con algunos suplementos como los que mostramos a continuación.

1. Refuerzo de vitamina B12

Este es un suplemento en forma de pastillas masticables que son muy fáciles de tragar. Su fórmula proporciona metilcobalamina B12 de alta calidad la cual es absorbida fácilmente por el organismo y se retiene de mejor.

Poseen un agradable sabor a cerezas que puedes masticar o dejar que se disuelvan lentamente en tu boca. Este suplemento te ayuda a mantener la salud de tu cerebro, mejora tus niveles de sueño y tu estado de ánimo.

2. Comprimidos de liberación controlada

Se trata de un suplemento de vitamina B12 que ha sido formulado en forma de tabletas, las cuales se encargan de liberar de manera controlada esta vitamina en el torrente sanguíneo. Están totalmente libre de colorantes artificiales, levadura, almidón y gluten.

Son ideales para promover la producción de energía celular, así como también estimular la formación de glóbulos rojos y ayudar a mantener la salud del sistema nervioso central.

3. Tabletas de rápida disolución

Es un suplemento de disolución rápida disponible en una presentación de 500 miligramos. Las tabletas ricas en vitamina B-12 brindan apoyo a las células sanguíneas sanas, al tiempo que contribuye también a mantener un buen estado de salud general.

Pueden ser consumidas sin agua y tienen un agradable sabor a fresa, además sus pequeñas capsulas te permiten tomarlas a cualquier hora y en donde te encuentres. Las tabletas han sido endulzadas de manera natural.

