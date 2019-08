Regreso a Clases: Los 3 mejores traductores de idiomas inglés, español, y otros, para estudiantes que todavía no dominan el idioma

Traducen en muchos idiomas para la seguridad y confianza al comunicarte con otros.

El comienzo de clases llegó, con nuevas experiencias y momentos por vivir. Hoy en día tanto estudiantes como adultos están más conectados que nunca con personas de muchos países alrededor del mundo. Por ese mismo motivo es que los estudiantes está más expuestos a tener que comunicarse con otras personas en otros idiomas, en cualquier lugar que estén.

En la actualidad han creado un sin fin de dispositivos electrónicos que nos ayudan a facilitarnos la forma en que nos comunicamos con personas que hablan otro idioma que no es el nuestro. Estos traductores electrónicos a continuación son esa herramienta que pueden usar estudiantes que no dominan otro idioma aparte del suyo propio. También lo pueden usar para cuando viajan, etc. ¡Ya no tendrás que desesperarte, y mucho menos limitarte al momento de comunicarte con otra persona que no habla tu idioma!

1. Traductor de voz Smart Aspiring:

Es un traductor bidireccional, reconocerá lo que dces y dirá en voz alta el resultado de la traducción. Es 95% preciso tanto para oraciones simples como para oraciones complicadas. Es muy fácil de operar, no es necesario instalar una aplicación en tu teléfono móvil, solo conecta este dispositivo con Internet WIFI o 4G, luego puedes comenzar la traducción en tiempo real. La voz de este dispositivo es alta y clara.

Tiene pantalla táctil a color de 2.4 pulgadas. Se traduce de forma audible, y al mismo tiempo se traduce en texto en la pantalla, haciéndolo muy útil cuando se habla con una persona con limitaciones auditivas.Úsalo cuando viajas a lugares que no hablan itu idioma. Úsalo también para aprender nuevos idiomas, para practicar la pronunciación, y más.

2. fosa – Dispositivo de traducción portátil, con Bluetooth:

Este dispositivo de traducción es de múltiples idiomas. Admite la traducción de hasta 16 idiomas, como inglés, español, chino, japonés, etc. Habla con el auricular, y luego se traducirá a la voz del país que deseas. La versión optimizada que tiene permite una transmisión de audio estable y rápida, también tiene conexión inalámbrica de hasta 10 metros, fácil de conectar a tus dispositivos en segundos.

En adición, cuenta con un altavoz de bobina móvil de 8 mm incorporado que permite un efecto de audio de alta fidelidad y mantiene el bajo potente, brindando un sonido suave y claro a tus oídos. Es un diseño mini y compacto, sin cables, estable y cómodo para conducir, correr, viajar y hacer otras actividades en interiores o al aire libre. Y su batería de litio recargable de 90mAh incorporada, garantiza una gran resistencia, ayudando a reproducir hasta 5-8 horas. Es compatible con iPhone, Samsung, iPad y más. Es el #1 más vendido en Amazon dentro de su categoría.

3. Traductor Inteligente de voz Handheld Deluxe:

Hace traducción de 33 idiomas diferentes como: inglés, chino, coreano, japonés, tailandés, francés, alemán, español, italiano, holandés, griego, portugués, ruso, árabe, sueco, checo, finlandés, danés, polaco, húngaro, rumano, y más. Es una buena opción viajar al extranjero, chatear con amigos extranjeros y traducir cuando te vas de compras o para cuando viajas por trabajo. Viene en dos colores a escoger.

Es de mini diseño práctico, para llevar contigo a cualquier lugar. Descarga la aplicación (Android e IOS) y conéctela a tu teléfono a través de Bluetooth, y luego puedes traducir el idioma que desees. Está entre los Top 10 más vendidos en Amazon.