Beam Suntory Inc. Designa a InnerWorkings como su Proveedor de Ejecución de Comercialización Preferido

InnerWorkings proporcionará una plataforma tecnológica,

capacidades globales y una amplia pericia de dominio

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Beam Suntory Inc., la tercera empresa de bebidas alcohólicas de calidad

superior más grande del mundo, seleccionó a InnerWorkings, Inc. (NASDAQ:

INWK) como su proveedor preferido para alcanzar los objetivos de

optimización de la marca y del trabajo en el campo dentro del área de

materiales de los puntos de venta (Point of Sale, POS).

Como parte del acuerdo, InnerWorkings proporcionará puntos de venta

personalizados, mercancía de marca, diferentes sitios de comercio

electrónico y servicios de logística y almacenamiento, así como también

grandes infraestructuras de respaldo dentro de Beam Suntory y en las

diferentes oficinas de InnerWorkings en todo el mundo, con el fin de

proporcionar una solución integral de cadena de suministros de

comercialización de POS a lo largo de la amplia cartera de marcas de

Beam Suntory.

Beam Suntory se beneficiará gracias a la tecnología colaborativa VALO®

de InnerWorkings. Mediante el uso compartido de las exitosas ideas de

comercialización en diferentes continentes, departamentos y regiones, la

plataforma tecnológica maximizará el impacto de la marca Beam Suntory y

capturará las eficiencias basadas en el campo, en todas las monedas y

los idiomas necesarios. VALO® también proporcionará acceso en tiempo

real a los datos y a los equipos para el personal en el campo mediante

herramientas para aumentar su velocidad de ingreso en el mercado. De

este modo, Beam Suntory podrá ahorrar dinero y, a su vez, mantener o

mejorar su calidad y aumentar la visibilidad.

“Luego de realizar un proceso de evaluación prolongado y detallado,

seleccionamos a InnerWorkings, debido a la experiencia de la compañía en

el sector, su huella global y a sus herramientas tecnológicas”, afirmó

Jim Dionne, Director Global, Comercialización y Adquisiciones Indirectas

de Beam Suntory. “InnerWorkings posee la experiencia de ejecución de

comercialización global que necesitamos para introducir nuestras ideas

creativas en el mercado y explorar las eficiencias de adquisición a

través de las fronteras a medida que evoluciona nuestra relación”.

“Nuestra amplia experiencia, tanto dentro como fuera de la industria de

las bebidas alcohólicas, nos ayudará a innovar en la cadena de

suministros de comercialización de Beam Suntory. Estamos ansiosos por

comenzar, ya que esta oportunidad es significativa para ambas

compañías”, afirmó Eric Belcher, Director Ejecutivo de InnerWorkings.

Durante más de una década, InnerWorkings logró enfrentar los desafíos

logísticos y creativos únicos de las principales marcas de bebidas

alcohólicas del mundo. Al aprovechar la tecnología global, el

inigualable poder de compra de 1000 millones de USD y las galardonadas

ideas de InnerWorkings, las compañías líderes del mundo, entre las que

ahora se incluye Beam Suntory, logran cumplir con sus objetivos de

fabricar productos de calidad superior sin necesidad de invertir grandes

presupuestos.

Acerca de Beam Suntory Inc.

Beam Suntory, que es la tercera compañía de bebidas alcohólicas de

calidad superior más grande del mundo, está fabricando las marcas de

bebidas alcohólicas que enloquecen al mundo. Los clientes de todos los

rincones del mundo solicitan las marcas de la compañía, incluidas las

icónicas marcas de whisky borbón Jim Beam y Maker’s Mark y el whisky

Suntory Kakubin, así como también las marcas de productos de calidad

superior reconocidas en todo el mundo, como los borbones Knob Creek y

los whiskies japoneses Yamazaki, Hakushu y Hibiki; los whiskies

escoceses Teacher’s, Laphroaig y Bowmore; el whisky Canadian Club, el

coñac Courvoisier; el tequila Sauza; el vodka Pinnacle y el licor Midori.

Beam Suntory fue fundada en 2014 mediante la combinación del líder

mundial en whiskies borbones y el pionero en whisky japonés, quienes

formaron una nueva compañía con una amplia herencia, una pasión por la

calidad, un espíritu innovador y un compromiso con el crecimiento

positivo. Beam Suntory, que tiene su sede central en Deerfield,

Illinois, es una subsidiaria de Suntory Holdings Limited de Japón. Para

obtener más información sobre Beam Suntory, sus marcas y su compromiso

con la responsabilidad social, visite www.beamsuntory.com

y www.drinksmart.com.

Acerca de InnerWorkings, Inc.

InnerWorkings, Inc. (NASDAQ: INWK) es la firma global líder de ejecución

de comercialización que atiende a marcas de Fortune 500 en una amplia

gama de sectores. Como una solución empresarial integral, la compañía

aprovecha la tecnología patentada, una extensa red de proveedores y la

profunda experiencia en el campo para modernizar la producción de

materiales de marca y las experiencias minoristas en diferentes lugares

y formatos. InnerWorkings tiene su sede global en Chicago, Illinois, y

cuenta con, aproximadamente, 1700 empleados y 62 oficinas

internacionales en 37 países. Entre las diversas industrias a las que

InnerWorkings ofrece sus servicios, podemos mencionar: venta minorista,

servicios financieros, hotelería, bienes de consumo empacados,

organizaciones sin fines de lucro, atención médica, alimentos y bebidas,

medios de difusión y cable, y transporte. Para obtener más información,

visite: www.inwk.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión

oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación

y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única

versión del texto que tendrá un efecto legal.

