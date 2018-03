Ethisphere Anuncia las Empresas Más Éticas del Mundo (World’s Most Ethical Companies®) de 2016 para Celebrar 10 Años Midiendo la Integridad Corporativa y Reconocer a Quienes Se Destacan

Los premiados elevan el nivel del comportamiento corporativo,

representan los nuevos estándares de las empresas sustentables y el

éxito de largo plazo.

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–El Ethisphere Institute, un líder global en la definición y promoción de

estándares de prácticas empresarias éticas, anunció las 131 empresas de

21 países que fueron nominadas a la lista 2016

World’s Most Ethical Companies®, que marca el décimo

aniversario de la designación.





Desde el lanzamiento de Ethisphere en 2007, el mundo experimentó una

dramática ampliación de la complejidad política y normativa, y una

‘contracción’ real y percibida en todos los mercados. Las empresas y sus

ejecutivos están tomando el rol de liderazgo alrededor de estándares de

comportamientos, y los problemas como ciudadanía corporativa,

transparencia, diversidad, gobierno y el liderazgo basado en valores

medible se convirtieron en la base de la empresa sustentable. Las

empresas serán premiadas financieramente cada vez más por sus esfuerzos

por atraer y retener a los mejores empleados, y por operar con

integridad y claridad de propósito. Ethisphere continuará concentrándose

en la creación de los estándares que relacionen la integridad empresaria

con el desempeño.

“En cada uno de los últimos diez años, el Ethisphere Institute ha medido

a las empresas que demostraron liderazgo en áreas como ciudadanía,

integridad y transparencia como las Empresas Más Éticas del Mundo”,

anunció el director ejecutivo de Ethisphere, Timothy Erblich. “Resulta a

la vez emocionante y aleccionador ver los resultados de nuestros

esfuerzos conjuntos para promover los estándares de comportamiento

corporativo, y las maneras en que este comportamiento influye y mejora

la condición humana. Felicitaciones”.

“La transparencia y la sustentabilidad ya no son meras palabras de moda

para las corporaciones. Como miembro de una Junta, mi rol no sólo es el

de supervisión, sino también el de administración; esto es, asegurar que

estas corporaciones sean valiosas y que valga la pena

preservarlas”, afirmó Sherry Barrat, miembro de la junta de NextEra

Energy, Inc., nominada cuatro veces como una Empresa Más Ética, Arthur

J. Gallagher & Co., premiada seis veces y Prudential Insurance

Funds, una división operativa de Prudential Financial, Inc., dos

veces premiada. “Las empresas que entienden que la integridad

corporativa es un impulsor clave y ofrece una ventaja de desempeño son

aquellas que continuamente liderarán sus industrias y serán consideradas

confiables y exitosas”.

“El compromiso duradero de PepsiCo con la transparencia, la

participación y la más alta conducta ética siempre impulsó a nuestra

empresa hacia adelante. Estas cualidades forman parte de Desempeño con

un Propósito, nuestro creencia que las empresas rentables del siglo 21

serán aquellas que alineen las necesidades de su empresa con las

necesidiades del mundo que los rodea”, afirmó Indra Nooyi, presidente y

directora ejecutiva de PepsiCo. “Este honor refleja el duro

trabajo de los hombres y las mujeres de PepsiCo, cuya integridad permite

nuestro éxito, y quiero agradecerle a Ethisphere por reconocer sus

logros una vez más”.

“Nos sentimos honrados que el hecho que nosotros y nuestros socios

estemos sometidos a los máximos estándares de integridad haya resultado

en el reconocimiento de Intel como una Empresa Más Ética del Mundo por

sexta vez”, afirmó el director ejecutivo de Intel, Brian

Krzanich.

“Nos sentimos honrados de ser reconocidos como una de las Empresas Más

Éticas del Mundo”, comentó el director ejecutivo de USAA,

Stuart Parker. “Todo lo que hacemos en USAA está impulsado por nuestros

valores principales de Honestidad, Integridad, Lealtad y Servicio. Los

empleados de USAA vienen a trabajar cada día con una pasión por hacer lo

correcto para facilitar la seguridad financiera de nuestros miembros,

sus familias y todos nosotros. Este premio refleja ese compromiso”.

“Nos complace ser nominados como una de las Empresas Más Éticas del

Mundo por séptima vez, en reconocimiento de nuestras iniciativas de

largo plazo”, declaró el presidente y director ejecutivo de Ricoh

Company, Ltd , Zenji Miura. “Todos nuestros empleados se comprometen

a actuar con integridad y honestidad en todas las situaciones de acuerdo

con los principios de la Forma RICOH. Continuaremos impulsando la

sustentabilidad y esforzándonos para satisfacer a nuestras partes

interesadas, tales como nuestros clientes y la sociedad, creando un

valor único más allá de sus expectativas”.

“Con una potencia acelerada, todos los grupos interesados (clientes,

empleados, inversores, legisladores, etc.) cada vez más toman decisiones

que son críticas para las empresas en base a la manera en que ellos ven

a esas empresas desde una perspectiva ética”, comentó el presidente y

director ejecutivo de Voya Financial, Rodney O. Martin, Jr. “Con

13 millones de clientes de Voya en todo el país, sabemos que cada día

los estadounidenses confían en Voya para que los ayude a planificar,

invertir y proteger sus ahorros. Nos honra ganar esa confianza (ayudar a

los estadounidenses a prepararse mejor para su retiro) y estamos

orgullosos de promover una cultura corporativa que le permitió a Voya

ser elegida como una Empresa Más Ética del Mundo por tercer año

consecutivo”.

La Corporación Oshkosh se honra en ser reconocida como una de las

Empresas Más Éticas del Mundo”, afirmó el presidente y director

ejecutivo de Oshkosh Corporation, Wilson R. Jones. “Nuestros

empleados de todo el mundo son los que lo hicieron posible; con sus

prácticas empresarias éticas y un compromiso con nuestros valores

principales de ciudadanía, honestidad, responsabilidad, integridad y

respeto. En Oshkosh, hacer las cosas de manera correcta no es sólo una

parte de nuestra cultura, sino que es la única manera en la que hacemos

negocios”.

“Los inversores y los mercados financieros están demostrando que las

empresas que operan con transparencia e integridad tienen un mejor

desempeño en el largo plazo”, agregó el Sr. Erblich. “Esperamos que la

‘prima de integridad’ crezca con ímpetu a medida que los inversores,

empleados, clientes y hasta las autoridades de regulación valoren a las

empresas a través del lente de los mejores estándares de comportamiento”.

Premiados

La lista completa de las Empresas Más Éticas del Mundo 2016 se puede

encontrar en http://worldsmostethicalcompanies.ethisphere.com/honorees/.

Metodología y puntuación

La evaluación de las Empresas Más Éticas del Mundo está basada en el

marco de trabajo del Ethics

Quotient™ (Cociente Ético, EQ) del Ethisphere Institute desarrollado

a lo largo de años de investigación, y revisiones y aprobaciones del

asesoramiento experto del Panel

Asesor de Metodología de las Empresas Más Éticas del Mundo de

Ethisphere. El EQ ofrece una forma cuantitativa de evaluar el desempeño

de una empresa de manera objetiva, consistente y estandarizada. La

información recopilada proporciona una muestra amplia de los criterios

definitivos de las competencias básicas, en lugar de todos los aspectos

del gobierno corporativo, el riesgo, la sustentabilidad, el cumplimiento

y la ética.

Las puntuaciones se generan en cinco categorías clave: programa de ética

y cumplimiento (35 %), ciudadanía corporativa y responsabilidad (20 %),

cultura de ética (20 %), gobierno (15 %) y liderazgo, innovación y

reputación (10 %), y se proporciona a todas las empresas que participan

del proceso.

Acerca de Ethisphere Institute

El Ethisphere® Institute es el líder mundial en la definición y la

promoción de los estándares de las prácticas comerciales éticas que

impulsan el carácter corporativo, la confianza en el mercado y el éxito

empresarial. Ethisphere tiene amplia experiencia en la medición y en la

definición de las normas de ética básicas utilizando una perspectiva

basada en los datos que ayuda a las compañías a mejorar el carácter

corporativo. Ethisphere distingue el logro superior a través de su

programa de reconocimiento World’s Most Ethical Companies®

(Compañías Más Éticas del Mundo), ofrece una comunidad de expertos de la

industria con la Alianza de Liderazgo Ético Empresarial (Business Ethics

Leadership Alliance, BELA) y muestra las tendencias y las mejores

prácticas de ética con la publicación de Ethisphere Magazine.

Puede obtener más información acerca de Ethisphere en: http://ethisphere.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión

oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación

y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única

versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

The Ethisphere Institute

Prensa

Clea Nabozny,

480-397-2658

Clea.Nabozny@ethisphere.com