EVERTEC recibe aprobación para la transacción de Processa

SAN JUAN, Puerto Rico–(BUSINESS WIRE)–EVERTEC, Inc. (NYSE:EVTC) anunció hoy que el 19 de febrero de 2016 la

empresa recibió la aprobación

normativa de los reguladores bancarios federales de los EE. UU. para

adquirir el 65% del capital social de Processa S.A.S., una empresa de

procesamiento de pagos colombiana con sede en Bogotá. La transacción

está supeditada a las condiciones de cierre habituales y se prevé que se

completará, usando efectivo en caja, en el primer trimestre de 2016.

Mac Schuessler, Presidente y Director Ejecutivo de EVERTEC, señala: “Nos

complace recibir la aprobación federal para nuestra transacción. Esta

adquisición se alinea perfectamente con nuestra estrategia para invertir

en el mercado colombiano y nos proporciona una

plataforma para expandirnos hacia el futuro”.

Acerca de EVERTEC

EVERTEC, Inc. (NYSE: EVTC) es una compañía líder de servicios completos

de procesamiento de transacciones en América Latina, la cual provee una

amplia gama de servicios de adquisición de transacciones en comercios,

procesamiento de pagos y gerencia de procesos de negocios. La empresa

administra un sistema de redes de pagos electrónicos que procesa más de

dos mil millones de transacciones por año y ofrece una cartera completa

de servicios para procesamiento de soluciones bancarias, procesamiento

de efectivo y tercerización de tecnología. Además, EVERTEC posee y opera

la red ATH®, una de las redes de servicio de débito (tarjetas débito con

PIN, Cajeros Automáticos, terminales de punto de venta POS y otros

canales como internet y dispositivos móviles) líderes en Latinoamérica,

con presencia principal en varios países del Caribe y Centroamérica. La

empresa, con sede en Puerto Rico, opera en 19 países en Latinoamérica y

atiende una base diversificada de clientes compuesta por instituciones

financieras líderes, comerciantes, empresas y organismos gubernamentales

con soluciones tecnológicas indispensables. Para más información, visite www.evertecinc.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado puede contener determinadas declaraciones prospectivas

dentro del significado de las disposiciones de “puerto seguro” de la Ley

estadounidense de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995

(Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Las declaraciones

que no son hechos históricos, incluidas estimaciones de ganancias e

ingresos y expectativas de los directivos respecto de eventos y

desarrollos futuros, son declaraciones prospectivas y están sujetas a

riesgos e incertidumbres significativos. Entre los factores importantes

que pueden ocasionar que los eventos o resultados reales difieran

sustancialmente de los anticipados por dichas declaraciones prospectivas

se encuentran: el efecto de las condiciones económicas internas y

mundiales actuales, incluidas las situaciones de insolvencia soberana y

futura realización e integración de adquisiciones incluyendo Processa, y

otros riesgos detallados en los documentos presentados por la empresa

ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), incluido el formulario 10-K

mas recientemente presentado, según corresponda. La empresa no asume la

obligación de revisar a ninguna de estas declaraciones para reflejar

circunstancias futuras o eventos no previstos.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión

oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación

y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única

versión del texto que tendrá un efecto legal.

