La Migración a los Medios de Pago Electrónicos Aumenta el PBI en Casi 300 000 Millones de USD en 70 Países, Afirma un Estudio Publicado por Visa

realizado por Moody’s Analytics, en el que se analiza el impacto que han

tenido los medios de pago electrónicos en el crecimiento de la economía,

en 70 países, entre 2011 y 2015. El estudio, encargado por Visa reveló

que el aumento en el uso de los productos de pago electrónicos,

incluidas las tarjetas de crédito, débito y prepagadas, aporta

296 000 millones de USD al producto interno bruto (PBI), al tiempo que

aumenta el consumo doméstico de bienes y servicios en un promedio del

0,18 % anual.





Además, los economistas de Moody’s calculan que se creó el equivalente a

unos 2,6 millones de nuevos puestos de trabajo, en promedio, anualmente,

durante los últimos cinco años, como consecuencia del aumento en el uso

de los medios de pago electrónicos. Los 70 países que participaron en el

estudio representan casi el 95 % del PBI mundial.

“Los pagos electrónicos son una gran contribución para el consumo, el

aumento en la producción, el crecimiento económico y la creación de

empleos”, destacó Mark Zandi, economista en jefe de Moody’s Analytics.

“Aquellos países que experimentaron un incremento en el uso de la

tarjeta también observaron mayores contribuciones en el crecimiento

general de sus economías”.

Los hallazgos de este estudio se compartieron en el informe, “The

Impact of Electronic Payments on Economic Growth” (El impacto de los

pagos electrónicos en el crecimiento de la economía), donde también

se indica que la automatización de los pagos benefició a los gobiernos y

contribuyó a un entorno comercial más abierto y estable. Además, los

pagos electrónicos ayudaron a reducir lo que comúnmente se conoce como

“mercado informal” (la actividad económica que tiende a operar con

dinero en efectivo y sin declarar). Como resultado, los pagos

electrónicos proporcionaron una ampliación potencial de la base

impositiva de los gobiernos, lo que además proporcionó beneficios

adicionales en cuanto a reducción de gastos de gestión de efectivo,

garantizó los pagos a los comerciantes y generó mayor inclusión

financiera para los consumidores.

“Estos hallazgos refuerzan los numerosos beneficios que proporcionan los

pagos electrónicos a las economías locales de todo el mundo”, afirmó

Charlie W. Scharf, director ejecutivo de Visa Inc. “Esta investigación,

además, sugiere que, si se implementan las políticas públicas adecuadas,

se puede lograr un entorno de pago competitivo y abierto, que puede

contribuir al crecimiento económico y a la creación de empleos. En Visa,

nos asociamos con gobiernos, instituciones financieras, comerciantes y

empresas tecnológicas de todo el mundo para desarrollar productos y

servicios de pago innovadores, que acelerarán la aceptación electrónica,

fomentarán el comercio y harán posible que más personas gocen del

beneficio de pagar con tarjeta en cualquier lugar”.

Algunos aspectos destacados de este estudio mundial son los siguientes:

Oportunidades de crecimiento:

Penetración de tarjeta:

el consumo real aumentó, en promedio, un 2,3 % entre 2011 y 2015, y se

puede atribuir un 0,01 % al aumento de la penetración de la tarjeta.

Esto implica que el uso de la tarjeta representó, aproximadamente, el

0,4 % del crecimiento en el consumo. Dado que el crecimiento en el

consumo es, en promedio, más veloz en las economías emergentes, estos

países también tienen más por ganar cuando aumenta el uso de la

tarjeta. Uso de la tarjeta: los países con el mayor

aumento en el uso de la tarjeta experimentaron las mayores

contribuciones en el crecimiento. Por ejemplo, se registraron

importantes aumentos en el PBI de Hungría (0,25 %), los Emiratos

Árabes Unidos (0,23 %), Chile (0,23 %), Irlanda (0,2 %), Polonia

(0,19 %) y Australia (0,19 %). En la mayoría de los países, el uso de

la tarjeta aumentó independientemente del rendimiento económico.

Contribución al empleo:

El aumento en el uso de la tarjeta

sumó el equivalente a casi 2,6 millones de nuevos puestos de trabajo

en promedio, por año, en los 70 países de la muestra entre 2011 y

2015. En particular, los dos países con los mayores aumentos laborales

promedio fueron China (427 000 nuevos puestos) y la India

(336 000 nuevos puestos), y ambos han registrado importantes ganancias

en el empleo, debido a la combinación de la productividad laboral de

rápido crecimiento y al aumento en el uso de la tarjeta.

Mercados emergentes y países desarrollados:

Tanto los

mercados emergentes como los países desarrollados experimentaron

ganancias en el consumo, debido al aumento en el uso de la tarjeta. El

aumento en el uso de la tarjeta sumó un 0,2 % al consumo en los

mercados emergentes, comparado con el 0,14 % en los países

desarrollados entre 2011 y 2015. Las figuras correspondientes al PBI

fueron del 0,11 % para las economías emergentes y del 0,08 % para los

países desarrollados, lo que sugiere que todos los mercados,

independientemente de las tasas de penetración de la tarjeta, pueden

obtener beneficios gracias a los aumentos en el consumo ocasionados

por el aumento en el uso de la tarjeta.

Crecimiento futuro potencial:

Entre los 70 países del

estudio, Moody’s descubrió que cada punto porcentual de aumento en el

uso de los medios de pago electrónicos podía generar, en promedio, un

aumento anual de, aproximadamente, 104 000 millones de USD en consumo

de bienes y servicios. Suponiendo que todos los factores se

mantuvieran inalterables en el futuro, esto podría causar un aumento

promedio anual del 0,04 % del PBI, atribuible al uso de la tarjeta.

El estudio destaca que, si solo se expande el uso de los medios de pago

electrónicos, no necesariamente aumentará la prosperidad de un país,

sino que se necesita del apoyo de un sistema financiero bien

desarrollado y de una economía sólida para que el impacto sea óptimo. El

informe recomienda que, a un nivel macroeconómico, para que se siga

promoviendo la automatización de los pagos, los países deben generar

políticas para minimizar las regulaciones que no sean necesarias, a fin

de crear una infraestructura financiera sólida y conducir a un mayor

consumo.

Este estudio y otros materiales adicionales se pueden consultar en www.visa.com/moodysanalytics.

