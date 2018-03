PPG concluye proyecto de COLORFUL COMMUNITIES en San Juan del Río, México

Empleados voluntarios y donación de pintura para revitalizar el

auditorio de una escuela pública

PITTSBURGH–(BUSINESS WIRE)–PPG Industries (NYSE:PPG) anunció hoy que acaba de concluir un proyecto

de COLORFUL COMMUNITIES™ para ayudar a revitalizar el auditorio de la

escuela secundaria Mahatma Gandhi en San Juan del Río, Querétaro,

México, en el marco de sus iniciativas de beneficencia a nivel mundial.

El programa Colorful Communities ofrece el trabajo de

empleados voluntarios y productos de PPG para llevar color y vitalidad a

las comunidades donde la empresa opera en todo el mundo. El programa se

implementó a principios de este año para profundizar el compromiso de

PPG con la inversión en las comunidades, destinando otros 10 millones de

dólares para sustentar diferentes esfuerzos durante un período de 10

años.

El proyecto reunió a más de 50 voluntarios, entre empleados de la planta

manufacturera de recubrimientos de PPG en San Juan del Río y sus

familias, quienes utilizaron más de 1500 litros de pintura donados por

PPG para embellecer el auditorio.

Mientras los voluntarios PPG trabajaban en el proyecto de revitalización

dentro de la escuela, la planta de PPG organizó eventos educativos. Los

estudiantes aprendieron de los expertos de PPG acerca de las iniciativas

de la compañía para reducir al mínimo los residuos y garantizar los

procedimientos de seguridad en sus instalaciones.

“Uno de los pilares de la filosofía de PPG es ayudar a las comunidades

donde tenemos presencia y donde nosotros, como empleados, vivimos”,

explicó Stan Zaharewicz, director de operaciones de PPG en las

instalaciones de San Juan del Río. “El compromiso de nuestra empresa con

San Juan del Río se refleja en la dedicación que mostraron los miembros

de nuestro personal en pos de esta iniciativa y la capacidad de trabajo

en equipo que desplegaron con sus esfuerzos voluntarios para que este

proyecto fuera todo un éxito. Esperamos realizar otros proyectos de Colorful

Communities a nivel local en el futuro”.

La planta de PPG en San Juan del Río fabrica diversos productos, entre

ellos, recubrimientos y pinturas con base agua, en polvo y pinturas con

menos contenido de compuestos orgánicos volátiles (de bajo COV).

La iniciativa Colorful Communities de PPG apunta a mejorar,

proteger y embellecer los lugares en los que opera la compañía. Junto a

miembros de la comunidad y los empleados voluntarios de PPG, el programa

colabora con proyectos que transforman los inmuebles y espacios de la

comunidad usando productos donados por PPG. En la actualidad, el

programa Colorful Communities está en marcha en diversos

lugares y se estima que en 2015 concluirán más de 14 proyectos en

América del Norte, América del Sur, Europa y Asia.

El programa Colorful Communities es una iniciativa

emblemática de PPG en el marco de sus esfuerzos de participación

comunitaria. En 2014, PPG y la fundación PPG Industries Foundation

donaron más de 5,7 millones de dólares a cientos de organizaciones

comunitarias en 24 países de todo el mundo. Estas inversiones se

destinaron a los programas educativos que enseñan a los jóvenes las

habilidades necesarias para tener éxito en los estudios y carreras

relacionadas con la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, así

como en puestos de trabajo relacionados con la manufactura avanzada,

programas de revitalización de los edificios y espacios comunitarios, y

para organizaciones importantes para los empleados a través de programas

de subvenciones y donaciones equivalentes.

PPG Industries y la fundación PPG Industries Foundation buscan crear

comunidades más brillantes y coloridas en los distintos puntos donde PPG

tiene presencia en todo el mundo. Al invertir en oportunidades de

educación, contribuimos al progreso de la mano de obra calificada de hoy

y al desarrollo de los innovadores del mañana en las industrias

relacionadas con los recubrimientos y materiales especializados. Con el

apoyo de nuestra fuerza de trabajo, los aportes financieros y los

productos PPG, ayudamos a revitalizar nuestras comunidades. Además,

colaboramos con los empleados de PPG en las causas que más les importan,

apoyando sus esfuerzos voluntarios y las donaciones caritativas. Para

más información, visite www.ppgcommunities.com.

PPG: BRINGING INNOVATION TO THE SURFACE.™

La visión de PPG Industries es la de ser la compañía líder mundial en

recubrimientos, ofreciendo constantemente soluciones de alta calidad,

innovadoras y sostenibles, en las que los clientes confíen para proteger

y embellecer sus productos y el entorno que los rodea. A través del

liderazgo en innovación, sostenibilidad y color, PPG brinda valor

agregado a los clientes en los mercados industriales, del transporte y

la construcción, productos para el consumidor y en los mercados de

piezas de recambio, para mejorar más superficies en muchas más formas

que cualquier otra compañía. Fundada en 1883, PPG tiene su sede

internacional en Pittsburgh y opera en más de 70 países alrededor del

mundo. Sus ventas netas publicadas en 2014 ascendieron a 15 400 millones

de dólares. Las acciones de PPG cotizan en el Mercado de Acciones de

Nueva York (símbolo: PPG). Para más información, visite el sitio web www.ppg.com y

siga a @PPGIndustries en

Twitter.

Bringing innovation to the surface y Colorful Communities son

marcas comerciales de PPG Industries Ohio, Inc.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión

oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación

y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única

versión del texto que tendrá un efecto legal.

