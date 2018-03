Schlumberger Anuncia el Precio de su Oferta para Compra de Bonos Preferentes de Cameron International Corporation

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Schlumberger Holdings Corporation (“SHC” o la “empresa”) anunció hoy los

resultados de la oferta temprana y la consideración a ser pagada,

previamente anunciada en la oferta, totalmente en efectivo de hasta 1

243 157 000 de USD de monto acumulado de capital de los bonos

preferentes en circulación de Cameron International Corporation que se

especifican en el siguiente cuadro (en conjunto, los “Bonos”). Los

términos y condiciones de la oferta se escriben en la Oferta de Compra

fechada el 22 de marzo de 2016 (la “Oferta de Compra”) y la Carta de

Transmisión correspondiente.

Desde la fecha de finalización de la oferta de compra anteriormente

anunciada, de 5:00 p.m., hora de la Ciudad de Nueva York, el 4 de abril

de 2016 (la “Fecha de Oferta Temprana”), un monto de capital agregado de

1 243 157 000 USD de bonos han sido válidamente presentados y no

retirados.

Tiítulo

valor Nº. CUSIP Nivel

de Prioridad

de la Aceptación Título de referencia del

tesoro

de EE. UU. Rendimiento del

UST de referencia Diferencial

fijo

(bps) Prima

de oferta

temprana

(1) Consideración

total

(1)(2)(3) Suma

total

de capital

cotizado 6,375 % de los bonos preferenciales

que vencen en 2018 13342B AC9 1 0,75 % vence el

28/02/2018 0,731 % 90 30 USD 1 105,37 USD 172 581 000 USD 7,000 % de los bonos preferenciales

que vencen en 2038 13342B AD7 1 3,00 % vence el

15/11/2045 2,537 % 240 30 USD 1 276,74 USD 130 969 000 USD 5,950 % de los bonos preferenciales

que vencen en 2041 13342B AF2 1 3,00 % vence el

15/11/2045 2,537 % 235 30 USD 1 152,86 USD 148 986 000 USD 5,125 % de los bonos preferenciales

que vencen en 2043 13342B AM7 1 3,00 % vence el

15/11/2045 2,537 % 230 30 USD 1 043,00 USD 154 746 000 USD 4,500 % de los bonos preferenciales

que vencen en 2021 13342B AE5 2 1,125 % vence el

28/02/2021 1,164 % 120 30 USD 1102,97 USD 123 807 000 USD 3,600 % de los bonos preferenciales

que vencen en 2022 13342B AJ4 2 1,125 % vence el

28/02/2021 1,164 % 150 30 USD 1 052,08 USD 144 221 000 USD 4,000 % de los bonos preferenciales

que vencen en 2023 13342B AL9 2 1,625 % vence el

15/02/2026 1,724 % 135 30 USD 1 062,95 USD 171 686 000 USD 3,700 % de los bonos preferenciales

que vencen en 2024 13342B AP0 2 1,625 % vence el

15/02/2026 1,724 % 140 30 USD 1 041,30 USD 196 161 000 USD

(1) Por cada 1000 USD de monto de capital de Bonos.

(2) Los tenedores también recibirán el interés acumulado y no pagado

desde la última fecha de pago de intereses, pero sin incluir la fecha de

liquidación temprana (definida a continuación).

(3) La Consideración Total incluye una Prima de Oferta Temprana de 30

USD por cada 1000 USD de monto de capital de Bonos calculada a la Fecha

de Liquidación Temprana del 7 de abril de 2016.

Los rendimientos referenciales fueron determinados por Deutsche Bank

Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Morgan Stanley & Co. LLC,

los gerentes comerciantes de la oferta, en función del precio del

comprador para el título de referencia del tesoro de EE. UU. a las 2:00

p.m., hora de la ciudad de Nueva York, el 5 de abril de 2016, según se

describe en la oferta de compra.

Los derechos de retiro para la oferta vencieron a las 5:00 p.m., hora de

la ciudad de Nueva York, el 4 de abril de 2016. Los accionistas que

cotizaron bonos a la fecha de oferta temprana o antes serán elegibles

para recibir la consideración total (como se establece anteriormente) el

7 de abril de 2016 (la “Fecha de liquidación temprana”). Además, los

accionistas de bonos aceptados para la compra recibirán pagos por los

intereses acumulados hasta, pero no incluida, la Fecha de liquidación

temprana. La oferta está totalmente suscrita a la fecha de oferta

temprana. Como resultado, se prevé que todos los Bonos válidamente

presentados y no retirados a la Fecha de Oferta Temprana o antes serán

comprados de acuerdo con los términos de la oferta, y ningún bono

presentado después de la Fecha de Oferta Temprana será comprado en la

oferta.

La consumación de la oferta está condicionada a la satisfacción o la

exención de las condiciones establecidas en la Oferta de Compra.

SHC contrató a Deutsche Bank Securities Inc., a J.P. Morgan Securities

LLC y a Morgan Stanley & Co. LLC como colocadores, y a D.F. King & Co.,

Inc. como depositario y agente de información de la oferta.

Para obtener información adicional relacionada con los términos de la

oferta, comuníquese con: Deutsche Bank Securities Inc. al (866) 627-0391

(llamada gratuita) o (212) 250-2955 (cobro revertido), J.P. Morgan

Securities LLC al (866) 834-4666 (llamada gratuita) o (212) 834-2494

(cobro revertido) o Morgan Stanley & Co. LLC al (800) 624-1808 (llamada

gratuita) o (212) 761-1057 (cobro revertido). Las solicitudes de

documentos y preguntas relacionadas con la oferta de Bonos podrán

dirigirse a D.F. King & Co., Inc. al (866) 796-7179 (llamada gratuita) o

(212) 269-5550 (cobro revertido).

Este comunicado de prensa no es una oferta de compra ni una solicitud de

una oferta para vender ningún título. SHC está haciendo la oferta,

únicamente, de acuerdo a los términos y condiciones de la Oferta de

Compra y la Carta de Transmisión correspondiente que se están enviando a

los tenedores de Bonos. Se insta a los tenedores a leer, cuidadosamente,

los documentos de la oferta. Sujeto a las leyes aplicables, SHC podrá

enmendar, ampliar o finalizar la oferta sujeto a ciertas condiciones.

Acerca de Schlumberger Holdings Corporation

SHC es una subsidiaria estadounidense indirecta de propiedad absoluta de

Schlumberger Limited (Schlumberger N.V.) (NYSE: SLB) constituida en

2010, y sus empresas predecesoras operan en Estados Unidos desde 1928.

SHC lleva adelante las actividades del Grupo Schlumberger en Estados

Unidos a través de sus subsidiarias.

Schlumberger Limited es el proveedor líder mundial de soluciones de

tecnología, administración de proyectos integrados y soluciones de

información para clientes que trabajan en la industria de petróleo y gas

en todo el mundo. Con más de 95 000 empleados que representan a más de

140 nacionalidades y operaciones en más de 85 países, Schlumberger

Limited ofrece la mayor gama de productos y servicios de la industria,

desde la exploración hasta la producción. Schlumberger Limited tiene sus

oficinas principales en París, Houston, Londres y La Haya, e informó

ingresos de 35 470 millones de USD en 2015. Para más información, visite www.slb.com.

Advertencia respecto de las Declaraciones a Futuro:

Esta comunicación contiene “declaraciones a futuro” dentro del

significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, y sus

modificaciones, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de

1934, y sus modificaciones. El cronograma esperado para la finalización

de la oferta incluye las declaraciones a futuro. Schlumberger Limited no

puede garantizar que dichas expectativas resulten ser correctas. Estas

declaraciones están sujetas, entre otras cosas, a los factores de riesgo

que fueron tratados en el Informe Anual más reciente de Schlumberger

Limited publicado en el Formulario 10-K, y en las demás presentaciones

ante la Comisión de Valores y Bolsa (Securities Exchange Commission,

SEC) que estén disponibles en el sitio de Internet de la SEC (http://www.sec.gov).

Los resultados reales pueden diferir, materialmente, de los previstos,

estimados o proyectados. Las declaraciones a futuro son únicamente

válidas en la fecha en que fueron realizadas, y Schlumberger Limited no

asume obligación alguna de actualizarlas o revisarlas públicamente, ya

sea como resultado de nueva información, eventos futuros o por cualquier

otro motivo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión

oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación

y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única

versión del texto que tendrá un efecto legal.

