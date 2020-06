Según un nuevo estudio, en EE.UU. el número de cuidadores no remunerados aumentó en 9.5 millones de personas en cinco años y llegó a un total de 53 millones de personas

El cuidado de los seres queridos en Estados Unidos en el 2020 informa que los hispanos son los cuidadores más jóvenes y sienten un mayor impacto económico que los blancos no hispanos

Según un nuevo estudio de la National Alliance for Caregiving (NAC) y AARP, entre el 2015 y el 2020, el número de cuidadores familiares en Estados Unidos que cuidan a un ser querido —ya sea un adulto o un niño con necesidades especiales— aumentó en 9.5 millones. En la actualidad, esta cifra incluye a más de una de cada cinco personas en el país. Si solo se tienen en cuenta a quienes cuidan de adultos, los hispanos representan un 17% de los aproximadamente 47.9 millones de personas que cuidan a un ser querido de 18 años o más. En Caregiving in the U.S. 2020 (El cuidado de los seres queridos en Estados Unidos en el 2020), también se muestra que, comparado con hace cinco años, la salud de los cuidadores familiares ha empeorado. A medida que la población sigue envejeciendo y aumenta la demanda de cuidadores, se debe hacer más para apoyar esta labor vital. El informe, que destaca a los casi 48 millones de personas que cuidan de alguien mayor de 18 años, se encuentra disponible aquí.

“Esta pandemia ha puesto de relieve los obstáculos que enfrentan los cuidadores familiares mientras intentan mantenerse ellos y a sus seres queridos seguros”, dijo Yvette Peña, vicepresidenta de AARP para Liderazgo Multicultural y Estrategias para Audiencias Latinas/Hispanas. “Hemos visto lo que luchan en la actualidad los cuidadores hispanos, pues en estos tiempos sin precedentes, viven en hogares multigeneracionales y sobrellevan dificultades económicas y emocionales. En AARP, nuestro compromiso es identificar soluciones que apoyen a los cuidadores familiares y convertirnos en sus aliados, porque todos estamos unidos en esto”.

En este nuevo estudio, se demuestra que el perfil de quien cuida a un familiar está cambiando. Si bien personas de todas las generaciones brindan cuidados, en El cuidado de los seres queridos en el 2020 se descubrió que más personas jóvenes atienden a alguien, entre ellos un 6% que son de la generación Z y un 23% de la generación del milenio. Los hispanos son el grupo más joven entre quienes cuidan a adultos, con una edad promedio de 43.3 años; son menores que los cuidadores de otras razas o grupos étnicos. Casi la mitad de los cuidadores hispanos (49%) cuidan a alguien que tiene dos o más enfermedades, un aumento significativo en comparación con un 37% en el 2015.

Según el estudio, los cuidadores hispanos sienten un mayor impacto económico que los blancos no hispanos. Por ejemplo, les resulta difícil pagar las cuentas o los gastos, o necesitan mudarse a vivir en un lugar menos costoso. Pese a que atienden a un ser querido durante más horas por semana, seis de cada diez (61%) dijeron que cuidar a un familiar les da un sentido de propósito (más que los blancos no hispanos y los asiáticos). Esto podría indicar que las expectativas culturales de cuidar a la familia o a la comunidad, sirven para atenuar parte de la presión emocional y física de las responsabilidades del cuidado.

El cuidado de los seres queridos en Estados Unidos en el 2020 además descubrió:

Los cuidadores se enfrentan a retos con su propia salud: a casi una cuarta parte de ellos (23%) se les hace difícil atender su propia salud y el 23% dicen que sus responsabilidades de cuidado han empeorado su salud. Datos sobre los hispanos: por el contrario, solo aproximadamente un 35% de los cuidadores hispanos ahora dirían que su estado de salud es muy bueno o excelente, comparado con un 51% en el 2015.

En promedio, los cuidadores pasan 23.7 horas a la semana en sus labores de cuidado. Uno de cada tres (32%) brinda cuidados por 21 horas o más. Además, uno en cinco (21%) proporciona cuidados durante más de 41 horas a la semana —el equivalente a un trabajo a tiempo completo no remunerado—. Datos sobre los hispanos: los cuidadores hispanos (49%) se encuentran más a menudo en una situación de atención de alta intensidad en comparación con los blancos no hispanos y los asiáticos, y en promedio cuidan a un ser querido durante 26 horas por semana. Además, un 48% de los cuidadores hispanos viven con la persona a quien cuidan.



El cuidado de los seres queridos en Estados Unidos en el 2020 fue preparado por Greenwald & Associates mediante el uso de un panel en línea basado en las probabilidades y representativo a nivel nacional. Más de 1,400 cuidadores de 18 años o más participaron en la encuesta en el 2019. Estos estudios, el primero de los cuales se realizó en 1997, con encuestas de seguimiento en el 2004, el 2009 y el 2015, son uno de los recursos más integrales que describen a los cuidadores en el país. El estudio para el 2020 fue financiado por AARP, Best Buy Health Inc. d/b/a Great Call, EMD Serono Inc., Home Instead Senior Care®, The Gordon and Betty Moore Foundation, The John A. Hartford Foundation, TechWerks, Transamerica Institute y UnitedHealthcare.

Acerca de AARP

AARP es la organización sin fines de lucro, no partidaria, más grande de la nación, dedicada a facultar a las personas de 50 años o más para que puedan escoger cómo viven a medida que envejecen. Con casi 38 millones de socios, AARP trabaja para fortalecer las comunidades y lucha por los asuntos de mayor importancia para las familias: la seguridad de la salud, la estabilidad financiera y el bienestar personal. AARP también produce las publicaciones de mayor circulación en el país: AARP The Magazine y AARP Bulletin. Para más información, visita www.aarp.org, aarp.org/espanol, o síguenos en @AARP y @AARPadvocates en las redes sociales.

Acerca de la National Alliance for Caregiving Establecida en 1996, la National Alliance for Caregiving (NAC) es una coalición sin fines de lucro de organizaciones nacionales que se concentra en el progreso de la prestación de cuidados a familiares por medio de investigación, innovación y activismo. La NAC lleva a cabo investigación, realiza análisis de políticas, desarrolla programas nacionales de prácticas óptimas y trabaja para aumentar la concientización del público sobre asuntos relacionados con el cuidado de los seres queridos. Plenamente consciente de que los cuidadores familiares realizan importantes aportes económicos y a la sociedad para mantener el bienestar de las personas a su cargo, la NAC apoya a una red de más de 80 coaliciones estatales y locales de prestación de cuidados y sirve como secretaría de la International Alliance of Carer Organizations (IACO). Obtén más información en http://www.caregiving.org. Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200617005134/es/ Contacts Contactos con los medios de comunicación

