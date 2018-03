Sorpresa Super Retro: T-Mobile Trae su Sidekick de Vuelta

El icónico Sidekick de T-Mobile recibe una transformación: inspirado

en el pasado pero con pasos firmes hacia el futuro con IA

revolucionaria, audífonos que también hacen las veces de cargadores… y

más

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–es momento de un regreso. T-Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció hoy que traerá

de regreso su dispositivo más amado e icónico—¡el Sidekick! ¡Y es aún

mejor de lo que recuerdas! Reiniciado para el nuevo milenio en un

homenaje al clásico de culto que cambió todo, la más reciente innovación

del Un-carrier trae toda la diversión y funcionalidad que amabas del

Sidekick original, combinadas con un diseño de vanguardia para crear una

categoría totalmente nueva entre los dispositivos inteligentes. Hoy,

T-Mobile revela el primer Zapatosmartphone™ del mundo: Los

Sidekicks de T-Mobile.

“En T-Mobile, nos conocen por escuchar a nuestros clientes y escuchamos

fuerte y claro que quieren al T-Mobile Sidekicks,” dijo John Legere,

Presidente y Director Ejecutivo. “Los operadores jamás serían tan

receptivos: ¡el Duopolio está ocupado pensando en maneras para exprimir

a sus clientes, en lugar de darles lo que desean! No es así como

funcionamos. El Un-carrier siempre estará un paso adelante (¿ya ven lo

que hice?) en la lucha por dar más a los clientes. Además, los Sidekicks

de T-Mobile se ven super chevere. ¡Tanto. Tanto. Magenta!”

El Sidekick es un clásico de culto, pero sin importar cuántas veces nos

pidió Dwyane

Wade que lo trajéramos de vuelta, las especificaciones del diseño

personalizado evitaban que T-Mobile tocara el tan amado ícono. Es decir,

hasta que los experimentados genios de la ingeniería del Un-carrier

crearon su diseño de Pies Primero, pendiente de patente, ‘Camina Hacia

Algo Asombroso’. El concepto kicks se realizó. Y así nacieron los

Sidekicks de T-Mobile.

Tan divertidos como funcionales, los Sidekicks de T-Mobile están

totalmente equipados para la velocidad en la red LTE más rápida de la

historia y optimizados para datos ilimitados con T-Mobile ONE, claro

está. Y, al igual que el original, los Sidekicks de T-Mobile están

diseñados para compartir y conectarse.

Los Sidekicks de T-Mobile vienen con todo y toques vintage:

Pantalla Deslizable de Regalo – integrada en la suela. ¡Igual

que el OG Sidekick!

integrada en la suela. ¡Igual que el OG Sidekick! Compartir Contactos con un Toque de Punta de Pie— Los Sidekicks

aún son para compartir, y agregar nuevos contactos nunca fue más

fácil: sólo toca con la punta del pie para intercambiar información

Los Sidekicks aún son para compartir, y agregar nuevos contactos nunca fue más fácil: sólo toca con la punta del pie para intercambiar información Luces Encendidas—cuando recibes una llamada, tus kicks se

encienden ¡al igual que la rueda de desplazamiento vintage!

Y nuevas características para la siguiente generación:

Pantalla táctil sináptica inteligente de lado a lado en la

suela que puede soportar las pisadas más pesadas

en la suela que puede soportar las pisadas más pesadas Altavoces de Suela— mejor sonido que cualquier teléfono en el

mercado actual gracias al tamaño del Zapatosmartphone. ¡Sincronízate

con otros Sidekicks para crear tu propio Lollapa-calza!

mejor sonido que cualquier teléfono en el mercado actual gracias al tamaño del Zapatosmartphone. ¡Sincronízate con otros Sidekicks para crear tu propio Lollapa-calza! Agujetas Inteligentes Retráctiles— Las agujetas no son sólo

agujetas, son auriculares hi-fi Y ADEMÁS hacen las veces de cables de

cargador para conectarlos en cualquier toma de corriente estándar

Las agujetas no son sólo agujetas, son auriculares hi-fi Y ADEMÁS hacen las veces de cables de cargador para conectarlos en cualquier toma de corriente estándar “Hey Sidekicks”— revolucionaria IA y tu propio asistente de voz

sin tonterías: ¡John Legere! Sólo di “Hey Sidekicks” y pregunta sobre

lo que quieras, desde el tráfico hasta las mejores recetas de cocción

lenta

revolucionaria IA y tu propio asistente de voz sin tonterías: ¡John Legere! Sólo di “Hey Sidekicks” y pregunta sobre lo que quieras, desde el tráfico hasta las mejores recetas de cocción lenta A prueba de agua— charcos, nieve, líquido misterioso en el

subterráneo—los Sidekicks son invencibles con tecnología patentada

charcos, nieve, líquido misterioso en el subterráneo—los Sidekicks son invencibles con tecnología patentada Monitor de Salud— Nunca pierdas el paso con EL podómetro más

preciso de la historia, porque de hecho van en tus pies

Nunca pierdas el paso con EL podómetro más preciso de la historia, porque de hecho van en tus pies Capacitado para Bluetooth—auriculares, autos, bocinas y más.

Sidekicks te mantiene conectado 24/7

Y Sidekicks de T-Mobile ya es increíblemente popular, mira

esto.

Consiente a tus pies con tu propio par de Sidekicks de T-Mobile—¡Sí, en

serio! —comprando en preventa en www.BeMagenta.com

antes del domingo 15 de abril. (Nota: T-Mobile Sidekicks en

BeMagenta.com son calzado de alta moda que no cuenta con ninguna de las

características mencionadas arriba… salvo el magenta. Son magenta AF.)

Descubre más acerca de T-Mobile Sidekicks en www.T-Mobile.com/Sidekicks.

No requiere de aviso legal porque los Sidekicks de T-Mobile—y todas las

funciones mencionadas en esta publicación—son una broma del Día de los

Inocentes. ¡Pero sí es posible comprar el calzado (sin todas las

características tecnológicas) en BeMagenta.com

hoy!

