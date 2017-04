Angelina Jolie no concibe ser actriz sin su trabajo humanitario

La actriz tiene claro que trabajar en Hollywood debería implicar mucho más que asistir a eventos y alfombras rojas

Aunque la actriz Angelina Jolie no se plantea abandonar su carrera interpretativa para volcarse completamente en su trabajo humanitario y su rol como enviada especial del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, también tiene claro que trabajar en Hollywood debería implicar mucho más que asistir a eventos y pasearse por alfombras rojas, por lo que solo participa en proyectos que tengan una repercusión directa y positiva en el mundo.

“Esta ha sido mi vida desde hace ya muchos años: ambas facetas se retroalimentan. Me divierte mucho ser artista, pero no tendría ningún sentido si el trabajo que hago no fuera útil y ayudara a otros“, confiesa la intérprete en una entrevista concedida a la revista Marie Claire.

Buen ejemplo de ello es su última película como directora para Netflix, ‘First They Killed My Father’, que narra la vida de la activista Loung Ung durante el dominio ejercido en Camboya por los Jemeres Rojos entre los años 1975 y 1979, período en el que se llevó a cabo un brutal genocidio que acabó con la vida de casi dos millones de personas. La intención de la estrella es dar a conocer con este filme las secuelas emocionales y culturales que dejó la dictadura en la identidad nacional del lugar de origen de su hijo mayor Maddox, al mismo tiempo que rinde un homenaje a una tierra que tanto significa para ella.

Además, a través de su fundación Maddox Jolie-Pitt la actriz también trabaja en iniciativas educativas, sanitarias y relacionadas con el medio ambiente en Etiopía, Camboya y Namibia, países con los que sus retoños tienen un fuerte vínculo de una manera u otra. De hecho, el salario que reciba por su más reciente colaboración publicitaria con la firma Guerlain será donado íntegramente a dicha fundación para continuar adelante con su trabajo.

“Para mí es muy importante [que las marcas con las que colaboro compartan mis mismos valores]. Por ejemplo, es un tema del que hablé con los responsables de Guerlain. Estudié su compromiso como empresa con el desarrollo sostenible y cómo obtienen sus materias primas antes de acceder a trabajar con ellos”, matiza Angelina sobre su decisión de ceder su imagen a un nuevo perfume.