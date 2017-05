VIDEO: Pimpinela hace actualización al clásico “Olvídame y pega la vuelta”

"Hace dos años y un día me borró de Whatsapp..."

BUENOS AIRES — Lucía y Joaquín Galán, el dúo conocido internacionalmente como Pimpinela, ya no quieren olvidarse el uno del otro físicamente y prefieren borrarse de sus respectivas cuentas en las redes sociales, tal y como cantan en una revisión de su tema “Olvídame y pega la vuelta” para el público más joven.

Los hermanos argentinos pasaron por un programa de radio de una cadena local en su país natal y sorprendieron a sus seguidores con algunos cambios en la letra de la balada romántica, uno de sus principales éxitos.

“Hace dos años y un día me borró de Whatsapp. Hace dos años y un día me borró de Instagram, y aunque no he sido feliz aprendí a vivir sin ‘stalkear’. Y ahora, navegando una noche, yo lo enganché ‘on line'”, cantan los hermanos en la nueva versión de la canción con un lenguaje ininteligible para muchos de sus seguidores.

Así, ella ya no le canta a su pareja en la ficción lírica que olvide su “nombre”, su “cara” o su casa”, sino que deje de recordar sus “selfies”, su Facebook o la clave de Netflix, a lo que él responde: “Ahora vas a ser viral”.

En una estrofa, el dúo incluso hace referencia a las populares aplicaciones móviles para encontrar pareja por internet: “Ya me desconecto, que me suena el Tinder, ‘matcheé’ con un tipo”, entona la artista para explicarle a su exnovio que lo ha cambiado por otro, en una letra plagada de neologismos.

Pimpinela dio a conocer la nueva versión del clásico, originalmente lanzado en 1984 y presente en la gran parte de sus actuaciones todavía en la actualidad, durante una entrevista en el programa Perros de la Calle, de la emisora Metro, con una gran llegada entre el público joven.

Aquí tienes la versión original de 1984