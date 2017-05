Brad Pitt habla por primera vez de su divorcio de Angelina Jolie

El actor revela que fue lo más difícil de la separación

La idílica imagen pública que Brad Pitt y Angelina Jolie habían construido durante sus más de quince años de relación sentimental se quebró el pasado mes de septiembre de la noche a la mañana tras salir a la luz el supuesto altercado que el actor había protagonizado a bordo de un avión privado con su hijo mayor, Maddox (15), y que acabó siendo puesto en conocimiento de los Servicios de Protección al Menor mediante una denuncia anónima. Apenas cinco días después de filtrarse dicha información, la intérprete y directora solicitó el divorcio, a lo que siguieron varios meses de pesadilla para la familia Jolie-Pitt marcados por una investigación de los servicios sociales y otra del FBI, que finalmente se cerró sin que se presentaran cargos contra él.

Ahora, tras recuperar una precaria pero ansiada tranquilidad en su día a día, Brad Pitt se ha pronunciado por primera vez acerca de sus problemas legales, pero de manera ambigua y sin dar detalles sobre el misteriosos incidente que tuvo lugar durante ese desplazamiento en jet privado.

“Estaba arrinconado y atado de pies y manos por el sistema cuando involucraron a los servicios sociales. Tras eso, hemos sido capaces de trabajar juntos para resolverlo todo. Los dos nos hemos esforzado al máximo. En una ocasión escuché a un abogado decir: ‘Nadie gana en el juzgado, es solo cuestión de ver quién sale peor parado’. Me parece muy cierto. Te pasas un año concentrado en construir un caso para probar tu versión de los hechos y que tú tienes la razón y no ellos, es una inversión de futuro para acabar sintiendo un odio corrosivo. Me niego a caer en ello”, explica el intérprete en una entrevista a GQ Style en la que dedica además un breve halago a su exesposa.

Вот это да!😍 Брэд Питт на обложках летних выпусков GQ Какая из них тебе нравится больше? #gq #summer #bradpitt A post shared by PEOPLETALK.RU (@peopletalkru) on May 2, 2017 at 9:17pm PDT

“Tengo suerte de contar con una compañera que opina igual que yo. Resulta muy, muy, muy duro para los niños, que de pronto su familia se rompa“, reconoce Brad Pitt, que en otro momento de la conversación no duda en recomendar a su interlocutor la última película como directora de Angelina, ‘Primero mataron a mi padre’, sobre el régimen de los Jemeres Rojos en Camboya, país de origen de su primogénito Maddox, dando a entender que el nombre de su ex no está vetado en su presencia.

A pesar de la apariencia de cordialidad y normalidad en el ámbito doméstico que la estrella de Hollywood trata de pintar a lo largo de la entrevista, asegurando que su prioridad y la de su ex es el bienestar de sus hijos, también reconoce que aún no se ha acostumbrado a la soltería y, sobre todo, a no convivir bajo el mismo techo que sus seis retoños: Maddox, Pax (13), Zahara (12), Shiloh (10) y los gemelos Vivienne y Knox (8).

“He empezado a ir a terapia. Me encanta, me encanta. Acudí a dos terapeutas distintos hasta que encontré al adecuado“, revela el exmarido de Angelina Jolie, que abandonó temporalmente la mansión familiar de Los Ángeles después de su separación al no ser capaz de acostumbrarse al silencio que reinaba en ella. “Esta casa siempre había sido muy caótica, una verdadera locura, se escuchaban voces y golpes todo el tiempo. Y de pronto, como puedes ver, hay días como este, en los que parece tan… solemne“, se sincera.

Como no sonreír cada día si existen cosas así 😀 #bradpitt #2017 A post shared by Alee Succŭbus (@aleesuccubus) on May 3, 2017 at 9:38am PDT

Sobre el sinfín de rumores a los que dio pie su proceso de divorcio, el actor prefiere no pronunciarse al respecto más que para restarles importancia, apuntando que, como era de esperar, en su mayoría se trataron de invenciones: “Muy poco de todo lo que se publica era exacto, y trato de evitarlo de todas formas. Lo ignoro. Para mí siempre ha sido una carrera de fondo. Mientras siga expuesto [al público], espero que mis intenciones y mi trabajo hablen por sí mismos“.

Quizás lo más sorprendente que se desprende de la “reaparición” de Brad Pitt tras varios meses de autoimpuesta reclusión sea su buena disposición para pronunciarse sobre Angelina Jolie, de quien se rumorea que ya habría encontrado pareja, y confesar incluso que en un principio le costó aceptar la idea de que debía dejar libre a la guapa actriz.

“Tu primera reacción es aferrarte a esa persona, pero poco a poco acabas aceptando el viejo cliché de: Si quieres a alguien, tienes que dejarle ir. Ahora comprendo qué significa, después de experimentarlo en primera persona“, confiesa sobre su ya exesposa.