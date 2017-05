Video: Julio César Chávez hijo y padre atribuyeron al peso la mala pelea ante Canelo

La derrota en voz de sus protagonistas...

Tras la pelea perdida ante Saúl ‘Canelo’ Álvarez en el T-Mobile Arena de Las Vegas y antes de la conferencia de prensa ‘post fight’, el analista Bernardo Osuna de ESPN entrevistó a Julio César Chávez padre e hijo, quienes se desvivieron en excusas para intentar explicar la lamentable exhibición del sinaloense arriba del ring, algo que los analistas en la mesa de la televisora, criticaron fuertemente.

Para Chávez padre, su hijo “No tenía la fuerza, ni la potencia” por eso no tiró golpes“, aunque reconoció que su rival “todo lo hizo bien“, a pesar de que “no tiene una gran variedad de golpes“.

Mientras tanto el Júnior afirmó que Canelo Álvarez es un gran peleador, pero que nunca lo lastimó: “El peso (164.5 libras) me restó un poco de fortaleza. Quería ganar la pelea, pero mi cuerpo no reaccionó. Él fue más rápido, tuvo mejor distancia y más timing. Hice todo de mi parte, no pude hacer más“.