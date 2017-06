Esta novia plantada el día de la boda hizo lo que ninguna otra haría

Esto parece una historia de ficción

Una mujer al que su prometido la dejó plantada en su boda, en lugar de lamentarse, decidió celebrar. Sí, así como lee.

El caso de la italiana Nadia Murineddu (39) es atípico por demás. Cuando una mujer acepta matrimonio, lo último que espera es que la dejen “vestida y alborotada”.

Sin embargo, lo menos que hizo Murineddu fue alboroto, a juzgar por los detalles de la historia reseñada por varios medios internacionales esta semana.

La europea conoció a su pareja Giovanni Delegu (24) hace siete meses a través de Facebook. A pesar del poco tiempo de intercambio, decidieron aventurarse a la experiencia del matrimonio.

Pero el día del casamiento, el sábado pasado, Delegu la llamó y le dijo que no llegaría a la parroquía de Sorso, ya que debía regresar al cuartel militar.

A pesar de la tristeza y la decepción, cedió a la motivación de su padre quien le dijo: “Total, ya está todo pagado”.

Aunque no hubo música ni fotos, sí comida, bebida y pastel.

“Debía ser una fiesta. El día más hermoso de mi vida, pero no quise que fuera el más horrible. Así que pensé lo mismo que mi padre. Y me dije: ´En el fondo, no se murió nadie, la vida continúa”, manifestó la mujer según citada por el diario La República.