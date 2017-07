Polémica por “muro” de Home Depot en festival de música latina

Un pequeño detalle desató la ira de los asistentes a un festival de música latina este fin de semana en la ciudad de Chicago.

Manifestantes enfurecidos en contra el presidente Donald Trump intentaron derribar una “pared” patrocinada por la tienda de construcción Home Depot en el barrio Pilsen de Chicago, durante el festival latino Ruido Fest.

El stand de Home Depot construyó un muro para que la gente decorara. Sin embargo, los manifestantes lo vieron como un insulto y comenzaron a cantar arengas en contra de Trump, su muro fronterizo y de paso contra la tienda. A paso seguido se dieron a derribarlo.

Los testigos dijeron a ABC news que la seguridad del evento finalmente disolvió la protesta y apaciguó los ánimos.

Anti-Trump protesters try knocking down Home Depot-sponsored wall at Ruido Fest: https://t.co/cFb8t2tV6w pic.twitter.com/QcyeRYD9GG

— ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) July 9, 2017