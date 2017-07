Conocido activista de la frontera San Diego-Tijuana se lanza a la política electoral

Christian Ramírez, director de la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur, competirá en parte impulsado por las políticas de Donald Trump

Christian Ramírez, conocido activista en la zona de San Diego-Tijuana anunciará este viernes oficialmente su candidatura para un puesto de regidor municipal, en representación del barrio más sureño y cercano a la frontera de esa ciudad californiana.

Ramírez, director de la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur y voz constante contra los abusos de la patrulla fronteriza y en favor de la justicia para los inmigrantes y los latinos, competirá en parte impulsado por las políticas de Donald Trump, dijo este jueves en una entrevista.

“Después de las lecciones de noviembre pasado y los terribles resultados que llevaron a este señor a la presidencia, yo reflexioné mucho sobre la manera de responder a la amenaza”, dijo Ramírez a La Opinión. “Entre todas las opciones, una era buscar un puesto de elección popular y esa nos pareció la mejor”.

El distrito ocho del concejo de San Diego queda vacante al terminar el segundo período del actual regidor David Alvarez, y aunque la primaria para el cargo no será hasta junio del próximo año, con Ramírez, ya hay tres posibles candidatos en la competencia.

El distrito ocho es el más sureño de los distritos municipales de la ciudad de San Diego, incluye las dos garitas fronterizas (San Isidro y Otay Mesa), el Barrio Logan y el Parque Chicano, un lugar emblemático de la comunidad en la zona. Ramírez creció en el distrito, muy cerca de la frontera con Tijuana.

Aunque se trata de un puesto local, Ramírez cree que tendrá un rol importante en la resistencia contra las políticas anti inmigrantes y otras de Donald Trump.

“En mi trabajo abogando por las comunidades fronterizas me ha tocado ir mucho a Washington y me he dado cuenta que quienes impulsan las políticas anti inmigrantes, promueven la militarización fronteriza, etc, utilizan mucho a funcionarios locales electos como jefes de policía, alcaldes, para avanzar sus iniciativas anti inmigrantes”, dijo Ramírez.

Agregó que espera, si gana el cargo, “llevar una mejor narrativa de la región fronteriza a la palestra nacional”.

Compitiendo preliminarmente por el mismo puesto están, hasta ahora, Antonio Martínez, quien es parte de la junta escolar de San Ysidro y Zachary Lararus, un empresario y activista pro marihuana legal.

Ramírez dijo que su campaña buscará movilizar a más votantes de los que normalmente participan en ese distrito, cuya asistencia a las urnas es bastante baja. “Solo entre un 30 a 35% de los votantes realmente participan, eso es una verguenza”, dijo. “Vamos a intentar una estrategia de inspirar a más latinos, a más gente joven a votar”.

Un 60% de los votantes en el distrito ocho son latinos, pero la participación es muy baja.

El candidato dijo que no va representando a ningún partido, aunque buscará el apoyo de la tolda demócrata local, pero el puesto es apartidista.

Problemas que resolver en el distrito es lo que sobra, apuntó Ramírez.

“Es un distrito pobre, la gran mayoría de habitantes apenas supera el nivel de pobreza, hay graves problemas de vivienda, trabajos mal pagados, y aparte la inversión de la ciudad no ha garantizado una mayor calidad de vida, hay problemas de contaminación graves, no hay suficientes áreas verdes…”, enumeró.

“En pocas palabras, el distrito es la parte de San Diego que los turistas nunca ven y un contraste muy marcado con el san diego rico, que le ha dado la espalda”.

Aquí la entrevista completa: