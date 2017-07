José Manuel Figueroa si asistió a aniversario luctuoso de Joan Sebastian

El hijo de "El rey del jaripeo" estuvo presente en la misa

José Manuel Figueroa sí llegó sorpresivamente la tarde de este jueves a la misa conmemorativa al segundo aniversario luctuoso de Joan Sebastian, en Juliantla, pese a que en días pasados había manifestado a varios medios que no asistiría.

“Yo no voy a ir, si voy a estar en Juliantla, en mi casa, voy a mi casa y voy a Juliantla a cada rato, para mí no es obligado que se tengan que cumplir los 780 días para tener que subir al panteón, yo vivo y sufro las muertes a mi manera y forma, la pérdida de un padre no se supera, jamás no existe fecha, no existe día, celebrar un aniversario luctuoso es contradicción de palabras”, reveló el cantante, quien llegó comenzada la misa que se le efectuó a “El rey del Jaripeo” y sin hacer mucho ruido decidió presenciar el acto desde las filas traseras del lugar, guardándole respeto a la memoria de su padre.

A la misa asistieron los hermanos del cantante Federico, Rosa y Marco Figueroa, así como su última pareja Alina y sus dos hijas, quienes recordaron al ídolo del pueblo con bellas palabras.

A la ceremonia no acudieron sus otros hijos, Zarelea y Julian, quienes se encontraban en Miami, cumpliendo algunos compromisos laborales.

Al lugar también estuvieron presentes seguidores y allegados de Joan, quienes llevaron flores y rezaron por el intérprete de varios éxitos que hoy siguen en la memoria del público.