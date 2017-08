Maripily Rivera se prepara para “Al rojo vivo”

Además, competirá en fisiculturismo y participará en una nueva obra

El que su único hijo haya ingresado a un internado, es algo con lo que Maripily Rivera ha tenido que trabajar pues no se acostumbra a no verlo a diario.

La modelo y empresaria ponceña contó que Joe Joe -que ya tiene 16 años- le pidió a ella y a su papá, Joey García, terminar su escuela superior en una academia privada especializada en tenis. El adolescente le comunicó a sus padres que había una academia de esa índole en Sarasota y otra en Orlando.

Un golpe duro

En un comienzo, los papás de Joe Joe estaban rehacios con la idea, pues sabían que el joven se iba a tener que hospedar en la escuela.

“Ha sido fuerte, pero eso era lo que él quería. Yo he aprendido que los hijos son prestados y hay que dejarlos hacerse hombres. Él pudo entrar a ese colegio de deportistas por su promedio. Joe Joe juega muy bien tenis y sé que le va a ir bien. Lo dejé allí la semana pasada. En dos semanas lo podré ver. Nos dejan verlo solo los fines de semana y si baja las notas, le quitan ese privilegio”, contó la empresaria, quien finalmente decidió registrar a su hijo en la academia de Orlando.

“Lo único bueno es que podemos hablar por teléfono o por Facetime todos los días”, aclaró la empresaria quien vive en Miami.

Rivera mencionó que en la escuela hay muchos estudiantes de figuras famosas, particularmente de deportistas reconocidos. “Algunos de estos deportistas han pedido que sus hijos tengan cuartos privados, pero eso allí no es posible”, comentó.

Entrena duro

El que sigue a Maripily en las redes sociales, quizá ha podido observar su transformación física. No solo está más delgada sino también más tonificada.

“Ahora más que nunca me siento mucho más joven porque me estoy cuidando mucho. Estoy entrenando duro porque a finales de noviembre voy a competir en un concurso de fisiculturismo en Miami en la categoría bikini”, reveló la entrevistada, quien está siendo entrenada por Omar Eduardo García Morales, de OF Fitness & Wellness. El instructor de Rivera fue Mr. Universe Ecuador 2012.

En el teatro con Edith González

Aparte de la competencia de fisiculturismo, Maripily adelantó a Primera Hora que integrará el elenco de una nueva pieza teatral.

“La actriz mexicana Edith González formará parte del proyecto. Ella tendrá el papel protagónico”, dio a conocer la empresaria.

La obra, cuyo nombre se reservó, subirá a escena a principios de diciembre de este año en Puerto Rico. El productor de la pieza será Lino Hernández, quien también tuvo a su cargo la obra Malas, de la que Maripily formó parte.

“Claro que tenemos que empezar en Puerto Rico la obra, pero todavía no podemos decir dónde se presentará. La idea es llevarla luego a Orlando y México”, mencionó la entrevistada.

Maripily contó que Hernández, dueño de una conocida cadena de supermercados, fue quien le hizo el acercamiento a Edith González para este proyecto y ella aceptó inmediatamente. Actualmente la actriz mexicana batalla contra el cáncer.

“No puedo entrar en más detalles de la obra, porque próximamente se va a anunciar”, puntualizó.

No abandona la TV

Rivera, por otra parte, adelantó que también tendrá un segmento en el programa Al rojo vivo, de Telemundo, que se llamará Maripily en busca del amor.

“Es como si fuera un mini reality show dentro del programa donde un grupo de hombres competirá por ser la pareja ideal para mí. Tendrán que enfrentar retos y todo. Poco se van elimanando hasta llegar al ganador”, explicó la modelo, quien se reservó la fecha de comienzo de la sección.

Con nueva colección, también

A nivel empresarial, Maripily se prepara para lanzar su nueva colección de ropa deportiva (Maripily Sportwear) y trajes de baño(Maripily Swimwear).

“La nueva línea deportiva la voy a presentar en el evento San Juan Moda en octubre de este año en Puerto Rico. En ese viaje me voy a realizar en la Isla las fotos promocionales para la campaña publicitaria de mis nuevas colecciones”, finalizó.

(Melba Brugueras / melba.brugueras@primerahora.com)