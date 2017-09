🚨 Atención, digan hola a nuestra sexta participante confirmada en la pista de #MiraQuiénBaila. Nada más ni nada menos que la hermosísima @MarleneFavela 🔥 ¡Dale la bienvenida! 👏

A post shared by Mira Quién Baila (@miraquienbaila) on Aug 30, 2017 at 9:04am PDT