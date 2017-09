Toni Costa a ‘¡Mira Quién Baila!’… Mira el mensaje de Adamari López

Vuelve a ver el momento en el que se enamoraron Toni y Adamari

Ya te contamos los famosos que estarán esta nueva temporada en ‘¡Mira Quién Baila!’, también quiénes serán los jueces y los presentadores, pero la nueva sorpresa es que regresa Toni Costa, como uno de los bailarines que acompañarán a las celebridades.

Claro, ahora Toni también es famoso, y está en pareja con una de las más queridas del mundo del entretenimiento, Adamari López. Como recordarás, fue justamente en este reality de Univision que se conocieron, se enamoraron y fruto de ese amor nación Alaïa, su hija.

Como también sabes luego de participar en ‘¡Mira Quién Baila!’ Adamari López se incorporó a Telemundo y desde hace años en una de las presentadoras de ‘Un Nuevo Día’. Pero pese a estar en la competencia, la querida boricua decidió dejarle un mensaje de buena suerte a su pareja en uno la página de Facebook del reality de los domingos de Univision.

“Hermoso recuerdo!!! Disfrute como niña mi participación en Mira Quien Baila, fue una etapa preciosa en mi vida. Hoy Toni Costa y yo tenemos una familia llena de amor junto a nuestro milagro Alaïa. Además Toni estará esta temporada y seguro hará brillar a las participantes de este año. Enhorabuena para todo el equipo y Olé por mi chico”, escribió Adamari.

Toni quiso agradecerle a su mujer el detalle de olvidarse de competencias, y comentar en el post de Univision escribiendo en su cuenta de Instagram lo siguiente.

“Hola mi gente!!!!! Vuelve el gran MQB, show que le debo la VIDA y que tanto me ha dado, desde el primer MQB en España han pasado 12 años, he hecho de bailarin, asistente de coreografía y coreografo.

Ya ven que se adelantó a la noticia mi chica @AdamariLopez y SI, ESTARÉ este año en mi @miraquienbaila NUMERO 11! Y haré lo que mas amo, BAILAR!!!! No se lo pierdan porque va a estar buenísimo!!!!! A todo el equipo de @univision y @endemolshinelatino gracias por confiar en mi una vez mas……. Y EN LA PISTA!!!!! @javierpoza @chiqui_delgado @johnnylozada @roselyn_sanchez @poty_castillo @rodrigobg28 @jomarigoyso #miraquienbaila #11mqb #MQBTONI #tonicosta #adamarilopez #univision”.

Recordemos que Toni llegó a Miami a trabajar en ‘¡Mira Quién Baila!’ porque ya él participaba del mismo reality en España. Junto a otros bailarines más, acompañaron a los famosos de las primeras temporadas.

REVIVE AQUÍ EL MOMENTO DEL BAILE DEL ROMANCE: