Alejandro Nones sobre ‘¡Mira Quién Baila!’: “Quiero conectar con la gente de una manera más humana”

"Espero que puedan sentirse más cerca de Alejandro y no el actor"

Tal como te contamos, Alejandro Nones será uno de los famosos que formarán parte de la nueva temporada de ‘¡Mira Quién Baila!’, el reality de Univision que comienza el próximo 17 de septiembre a las 9/8 PM Centro.

En exclusiva hablamos con el actor venezolano, a quien vimos recientemente en la serie ‘La Piloto’, y mira lo que nos dijo de cómo se prepara.

Pregunta: ¿Por qué decidiste estar en ‘¡Mira Quién Baila!’, algo tan diferente a lo que vienes haciendo en tu carrera?

Alejandro Nones: Siento que la gente no conoce a Alejandro más allá del personaje, después del éxito que han tenido mis últimos proyectos en los Estados Unidos, es importante consolidar y capitalizar muchas cosas de esos éxitos a través de esta oportunidad de conectar con la gente de una manera diferente, una manera más humana, sin estar tan protegido como lo estas con un personaje. Además, estoy tratando de entender cómo es estar ahí todos los días montando una coreografía, cosa que nunca he hecho en mi vida… A mí me gusta bailar, soy venezolano, pero no soy bailarín profesional, ni he estudiado jamás entonces creo que va a ser interesante divertido y a disfrutar.

P: ¿A quién va a conocer la gente, en esto que es un reality donde va a estar la parte bonita, pero también va a estar la parte de la prueba en donde a veces la paciencia llega a un límite?

AN: Yo voy a intentar de hacer las cosas que es como yo las he aprendido a lo largo de la vida que se tienen que hacer, que es con disciplina, con constancia y con entrega. En ese proceso humanamente hay muchos momentos: de frustración, otros en los que sientes que ya no puedes más, en los que sientes que las cosas que no están saliendo como deberían salir y ahí es cuando hay que apretar y forjar, empujar las cosas para seguir adelante y sacarlo lo mejor posible. Yo estoy 100 % seguro que hacer las cosas con constancia, dedicación, disciplina, esfuerzo no hay manera que no tengan resultados positivos.

P: ¿Cómo te imaginas estos días en Miami dentro de este reality?

AN: Me los imagino de mucho estrés, de mucha presión, duros, con mucho trabajo creo que ahí está la clave, mucho trabajo. Yo creo que gracias a Dios he tenido la oportunidad en mi vida de vivir procesos que si no iguales al baile, son procesos artísticos a lo que tu mente tiene que asimilar una cantidad de cosas que no están en tu cabeza, yo estudié percusión, música en La Habana, Cuba, y en el proceso de formación actoral creo que paso un poco lo mismo, la repetición, la práctica, el equivocarse, el volver a intentar, intentar, intentar, y cuando crees que ya estás saliendo no sales y seguir intentando, eso hace la diferencia, entonces yo tengo muy claro que a eso voy, a darle duro al esfuerzo.

P: ¿En cuál ritmo te sientes más cómodo, y en cuál no?

AN: Sería muy narcisista de mi parte pretender si no sé, porque nunca he vivido un proceso de esa manera, no es lo mismo bailar en una fiesta o en un boliche a la noche que ir a ser juzgado, que ir a que todos vean que tus movimientos sean precisos. Yo la verdad a todos los ritmos los voy a tomar con la misma seriedad, porque creo que así tiene que ser… Me imagino que con las cosas latinas estaría mejor, pero luego es mentira y te sientes mejor bailando rock and roll.

P: ¿Qué le dices a tu público que te va a conocer en esta nueva faceta?

AN: Yo también estoy sorprendido, creo que es interesante, divertido, estoy contento, me llama mucho la atención, no me siento forzado a hacerlo ni mucho menos… A mi público le digo que primero espero que puedan sentirse más cerca de Alejandro y no el actor, del ser humano, que se puedan sentir como mucho más identificados conmigo y dejando un poco a un lado los personajes, porque siempre pasa que la referencia que tienes de una persona que no conoces, que es actor, es de los personajes que interpreta, que se puedan conectar con esa parte humana y que como todos los seres humanos tendré cosas buenas y otras no tan buenas, pero agradecido con el apoyo siempre, y ojalá decidan montarse en este barco y apoyarme también en esta etapa que será bien recibido. Entiendo que no es un compromiso de nadie, sino que es algo que yo me tengo que ganar en la pista todos los días, y así lo haré.