¡Mira Quién Baila!: Todo lo que pasó en la primera gala

Mira quién sorprendió y quién pasó un papelón

Por fin ‘¡Mira Quién Baila!’ está de regreso, y la espera tuvo su recompensa con una primera gala de lujo en donde no solamente se destacó el baile y la preparación de los famosos concursantes, sino que también se revelaron verdades nunca antes dichas. Una noche donde todo fue brillo, impacto y hasta emociones.

Bajo la conducción de Javier Poza y Chiqui Delgado, con un jurado de lujo compuesto por Roselyn Sánchez, Poty Castillo y Johonny Lozada, Univision dio inicio este domingo a las 8/7 PM Centro la quinta temporada y el gran regreso de ‘¡Mira Quién Baila!’.

Mostrando una gran sensibilidad y la importancia de que más allá del show detrás de cada uno de los talentos hay un ser humano, la primera parte del programa de Univision estuvo dedicada a los que se vivió con las catástrofes de la naturaleza vividas la semana pasada en México y Estados Unidos.

Algunos de los concursantes dieron sus testimonios de lo que sufrieron debido a los huracanes en Texas y Florida, y el terremoto en México. Por ejemplo, debido al huracán Irma y su efecto en los estudios de ‘¡Mira Quién Baila!’ en Miami, todo el equipo de producción se trasladó a los foros de Televisa para llevar a cabo esta primera gala.

Ana Patricia Gámez contó su doble tormento, pues mientras pensaba en las consecuencias del huracán Irma en su casa, vivió el terremoto de 8.2 grados de la Ciudad de México. Y así cada uno compartió su experiencia.

Luego de este momento, se abrió la pista de baila. El primero fue Alejandro Nones, quien demostró que no tiene nada de villano a la hora de bailar, y en especial el adagio con el tema ‘Dónde está el amor’, dejando a todos boquiabiertos, incluido el jurado.

Le siguió Marlena Favela, quien no superó la primera prueba pues, aunque la técnica de baile lilliput que le tocó no es fácil, se la vio poco coordinada, y los jueces se lo hicieron saber. Por eso prometió comprometerse más de aquí en adelante.

Franco Noriega, mejor conocido como ‘The Naked Chef’, bailó un de merengue y como era de esperar se quitó la camisa en esta primera noche, lo cual hizo que su técnica pasara a segundo plano.

Uno de los momentos más incómodos de la noche fue cuando llegó a la pista Pablo Montero, quien debía lucirse con una bachata. Aunque luego de su presentación aseguró que su carrera había comenzado con el baile, definitivamente no parece ser lo suyo, pues en esta primera gala estuvo tieso y no transmitió ninguna emoción.

Una de las sorpresas de la noche fue Chikybombom que con su desenfado hizo explotar en la pista bailando ‘rock & roll’. Sin duda, está claro que ella está dispuesta a todo para ganar y conquistar el corazón del público.

Teniendo en cuenta sus dotes con el baile, Ektor Rivera realizó un doble reto pues su decisión fue cantar y bailar boogie, y sin duda pasó la prueba con todos los premios.

A la cantante mexicana Victoria ‘La Mala’ le tocó bailar salsa demostrando el ritmo que lleva por dentro y lo buena que puede ser en la pista.

Luego le llegó el turno a una de las más esperadas de la noche: Ana Patricia Gámez, no solo por la cantidad de seguidores que tiene, sino porque ella misma explicó que era un desafío bailar pues no es -o no era- su fuerte y además le faltaba elasticidad. Sin embargo, pasó con honores esta primera gala en donde brincó y hasta voló por los aires con el ritmo regional mexicano.

Como todo un príncipe azul, el medallista Danell Leyva bailó la técnica de ‘foxtrot’ impresionando a todos con su porte, pasos y líneas.

Para finalizar y luego de dar una entrevista en donde aseguró que el momento más difícil de su vida había sido su divorcio de Marc Anthony, Dayanara Torres dejó claro que su amor actual es ‘¡Mira Quién Baila!’, y deleitó bailando un tango en donde derrochó seguridad y sensualidad.

No cabe duda que la primera gala fue un lujo y crea aún más expectativa de qué podrá superar este debut en la pista de ‘¡Mira Quién Baila!’.