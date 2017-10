Al fin pudo llegar María Celeste Arrarás a ayudar a Puerto Rico

Con @olgatanonofficial Unidas por #puertorico mañana vamos un cargamento de ayuda en la #flotadelaesperanza junto al Puerto Rico Relief Committee. Llegamos por Aguadilla pero vamos a repartir en la mayor cantidad de pueblos posible. Ayuda proveniente del sector privado de la diáspora puertorriqueña diciendo presente.

A post shared by Maria Celeste (@mariacelestearraras) on Oct 7, 2017 at 8:18am PDT