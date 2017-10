Eugenio Derbez rechazó a Cuarón

El protagonista de "La Familia Peluche" espera trabajar con el ganador del Óscar en el futuro

Alfonso Cuarón le pidió a Eugenio Derbez que fuera parte de su primera película “Solo con tu pareja“. Esto cuando el reconocido director era solamente un estudiante. Derbez rechazó la invitación.

El protagonista de “No se aceptan devoluciones” parece arrepentirse de esa decisión y ahora espera que el director le brinde una nueva oportunidad para trabajar con él. “Me llamó para hacer su primera película. Él aún era estudiante, nada más que yo no pude. De haber sabido lo que Alfonso iba a ser, no le hubiera dicho que no. Ambos éramos muy jóvenes, pero ojalá algún día se me dé la oportunidad de trabajar con él”, dijo el actor en una entrevista con Notimex.

Actualmente Cuarón y Derbez están trabajando en producciones propias y los tiempos no han coincidido para sentarse a platicar sobre una colaboración. Y Derbez afirmó que “tengo el proyecto de dos películas más“.

Eugenio ha reconocido ser fan del ganador del Óscar y en la actualidad él es otro mexicano que también se está abriendo paso en Hollywood. Este año lanzó su segunda película en Estados Unidos titulada “How to be a Latin Lover” y compartió créditos con la también mexicana Salma Hayek.

Por su parte, Alfonso Cuarón se coronó en 2013 al llevarse la estatuilla de oro en la categoría de Mejor Director por la película “Gravity“.