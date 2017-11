‘Señora Acero 4’: Carolina Miranda y Luis Ernesto Franco adelantan lo que se vivirá en la nueva temporada

La nueva temporada retratará la cruel realidad que se vive en la frontera de Estados Unidos y México

Carolina Miranda y Luis Ernesto Franco están de vuelta para “Señora Acero 4” y en entrevista exclusiva nos adelantan lo que se vivirá durante la nueva temporada.

Durante la temporada pasada, la historia se modificó y se enfocó en una nueva protagonista de nombre Vicenta Acero y ahora Miranda nos habla de como va a progresar su personaje.

“Es un complemento que se le está dando y saber que como en la vida va creciendo y va pasando las mismas cosas pero ahora más potente y más fría y más entregada a las cosas“, dijo la estrella de la serie de Telemundo.

El galán de la producción Luis Ernesto agregó: “Daniel Phillips si tiene un cambio radical…por amor. Su visión y su postura ante la migración ilegal cambia por completo al conocer a Vicente y eso lo hace una persona noble y una persona capaz de romper su estructura tan rígida y ahora en vez de perseguir a estos migrantes e impedir el paso ilegal los apoya“.

El tema de la migración es el tema central del proyecto y Carolina Miranda nos cuenta como se va a explorar la idea detrás del cruce de mexicanos a Estados Unidos.

“Es complicado hablar del tema migrante, de no dejarlo a un lado pero sobre todo saber que está pasando con nuestro país”, dijo. “¿Porqué la gente se quiere ir a Estados Unidos? ¿Porqué el famoso sueño americano? ¿Porqué no en lugar del sueño americano conseguimos un sueño mexicano? ¿Porqué la gente no quiere vivir aquí siendo un país tan rico? Algo está pasando con el gobierno de nuestro país que nos está impulsando a buscar otras fronteras y otros sitios en donde progresar. Eso te deja movido en cuestión emocional de donde estás parado y hacia donde quieres ir“.

Franco revela que la audiencia podrá ver la cruda realidad que se vive en la frontera de México y Estados Unidos.

“Yo vivo en Estados Unidos y te puedes dar cuenta que las personas que van allá de mi país o de Latinoamérica en general llegan a Estados Unidos, se cuadran, cumplen las leyes y se ponen a trabajar duro para tener un mejor futuro para ellos y para sus familiares. ¿Porqué no lo hacemos en nuestro país?”, dijo Franco. “A final de cuentas nosotros no somos responsables ni decidimos donde nacer. Lo que si somos responsables es de querer mejorar, de querer tener una mejor economía y mejores oportunidades. Algo no estamos haciendo bien como país, no como raza mexicana o como latinoamericanos. Algo no está sucediendo y tenemos que emigrar y buscar esas mejores oportunidades. Hoy las cosas están más complicadas, cada vez es más difícil cruzar ilegalmente -hasta legalmente es muy complicado- ahora por todo lo que está sucediendo, las puertas se están cerrando y de esto habla Señora Acero de una realidad tangente… cruel, pero muy verídica de lo que está sucediendo en la frontera entre México y Estados Unidos“.

“Señora Acero” regresa a Telemundo el próximo lunes 6 de noviembre a las 10pm/9c.