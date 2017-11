Maripily busca novio de una forma muy atrevida

#Repost @alrojovivo (@get_repost) ・・・ @Maripily buscando el amor. Hoy martes te mostraremos los candidatos que tratarán de conquistar el corazón de la bomba sexy boricua. @AlRojoVivo con @MariaCelesteArraras a las 4pm/3c por @Telemundo.

A post shared by Maripily Rivera (@maripilyoficial) on Nov 7, 2017 at 1:57pm PST