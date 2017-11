Video: Irlanda del Norte se perdería el Mundial por un insólito penal

Los irlandeses están indignados por el fallo que ayer favoreció a Suiza

BELFAST, Irlanda del Norte.- En Irlanda del Norte siguen indignados por el penal que podría dejarlos sin Mundial. Este jueves, en el partido de ida del Repechaje europeo ante Suiza, los locales perdieron 1 a 0 porque el árbitro rumano Ovidiu Hategan cobró una mano en el área tras una pelota que en realidad rebotó en la espalda de Corry Evans.

“Fue una desgracia. Yo no siquiera levanté mi brazo. La pelota me dio en la espalda”, dijo Evans, enojado. “Esto que nos pasó es peor que la mano de Henry que dejó afuera a Irlanda. Porque aquella vez el árbitro no vio una acción. En esta, directamente lo inventó”, agregó el jugador.

La mano de Henry a la que hizo referencia Evans ocurrió en 2009, en el Repechaje entre la otra Irlanda y Francia. En tiempo suplementario, el francés metió un gol con la mano que definió la serie y generó el repudio del mundo del fútbol.

En tanto, el entrenador de Irlanda del Norte, Michael O’Neill, también criticó con dureza el fallo y pidió: “Ahora esperamos que en el partido de vuelta nos regalen algo”.

Irlanda del Norte, que busca estar en su cuarto Mundial, tras los de Suecia 1958, España 1982 y México 1986, jugará el próximo domingo en el estadio de St Jakob Park, en Basilea, para intentar darle la vuelta a la eliminatoria.