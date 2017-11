Samadhi Zendejas, embajadora de la NFL en México con corazón “Raider”

La actriz que interpretara a la joven Jenni Rivera en la serie "Mariposa de Barrio" convivió con los aficionados que se dieron cita en el Fan Fest del Zócalo de la Ciudad de México, en donde mostró su pasión por este deporte y por el conjunto de Oakland

Belleza mexicana para engalanar los festejos de la NFL. La joven actriz Samadhi Zendejas se encuentra muy feliz por regresar a México, tras su éxito interpretando a una joven Jenni Rivera en la serie de Telemundo “Mariposa de Barrio”, ahora para compartir con todos sus seguidores y publico en general su amor por el fútbol americano y la pasión que en ella despierta la NFL.

Samadhi fue elegida “embajadora de la NFL en México” con motivo del juego entre New England Patriots y Oakland Raiders, mismo que se celebrará este domingo en la capital de este país, en el Estadio Azteca.

Tuvimos la oportunidad de conversar en exclusiva con Zendejas, quien compartió cómo es que nació su amor por el fútbol americano, sobre todo por los Raiders, así como el significado que tiene ser la embajadora de este evento en su país.

Samadhi, ¿cómo es que te nació el amor por el fútbol americano?

“Tengo familia en California y allá es muy común reunirse en familia para hacer carne asada y ver los partidos de fútbol americano. Todo comenzó como una tradición familiar y poco a poco le fui agarrando el gusto, luego tuve un novio al que le gustaba mucho este deporte y fue con él con quien me convertí en una verdadera fan”.

¿Y cuál es tu equipo favorito?

“Soy fan de los Raiders. Me encantan. Amo su gran energía, tienen mucho corazón, mucho estilo de juego. Además, los jugadores me parecen muy guapos y me gusta mucho el ambiente que tienen como equipo”.

Ya que eres fan de los Raiders, ¿quién es tu jugador favorito?

Sin duda, Dereck Carr. Además de ser muy guapo, se me hace muy bueno y creo que él fue quien ayudó a los Raiders a salir del abismo”.

Este domingo, Raiders se enfrentará a Patriots. ¿Qué opinas sobre este rival?

“Se me hace que son muy fresas. No les quito para nada el mérito, son muy buenos pero son como nice, no tienen ese flow que sí tienen los Raiders. Son muy buenos, son como muy éticos y cuidadosos en su juego; la verdad les deseo suerte; tengo un poco de miedo de este partido pero sé que los Raiders dejarán todo su corazón”.

¿Qué sentimiento te genera el que un juego de NFL se dispute en México?

“Imagínate el hecho de que, cuando tenía que ver el americano o convivir con mi familia, tenía que viajar hasta California para compartir este espectáculo con ellos, entonces que lo trajeran a México y otros eventos organizados por la NFL, es algo muy padre. Las actividades en la Fan Zone están impresionantes”.

¿Y qué sentiste cuando te eligieron embajadora de la NFL en México?

La verdad es que sí soy muy fan del fútbol americano y de los Raiders. Sigo a todos los jugadores en Instagram, les comento, les hecho porras. Cuando me llegó la propuesta dije: ‘Por favor, que me escojan a mí”, y que lo hicieran fue lo mejor que me pudo haber pasado. Estoy muy emocionada y ansiosa por mañana y estaré ahí (en el Azteca) apoyando a los Raiders hasta que me quede sin garganta”.

¿Qué opinas de la labor humanitaria que está haciendo la NFL y algunos de los equipos en México?

¿Qué te parece el que la NFL haya vuelto a México?

“Muy bien. Ojalá que se haga una tradición hacer un partido por año porque nos une y para darle más fama a este deporte en México”.

Por último, ¿qué le dirías a todos los fans de la NFL en México, así como a los seguidores de los Raiders y de los “Pats”?

Reúnanse en familia, disfruten del juego con ellos, con sus amigos. Pónganse el jersey o las gorras de su equipo favorito; que sea un momento para ver otro tipo de deporte. El fútbol americano es muy familiar, entretenido y tiene mucho corazón.