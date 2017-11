Video: Andrea Legarreta y Galilea Montijo desmienten a Kate del Castillo sobre ‘prosticatálogo’ de Televisa

La conductoras de "Hoy" mostraron el famoso catálogo de Televisa

Andrea Legarreta y Galilea Montijo mostraron el famoso catálogo de actores que tiene Televisa durante el programa “Hoy” y con ello desmintieron las declaraciones de Kate del Castillo.

Esta última dejó entrever que la televisora mexicana “ofrecía” a las actrices a publicistas que invertían dinero en el canal, declaraciones que la actriz ya desmintió. Pero a raíz de lo vertido por Kate se armó una gran polémica y surgió el ahora famoso “prosticatálogo”.

Las conductoras del matutino explican que los catálogos que existen son para ver cuales actores están disponibles y son usados por los productores para facilitar los castings de sus producciones. En el libro están Erik del Castillo e inclusive la misma Kate.

Legarreta habló directamente a la cámara y dijo que ella nunca ha recibido una propuesta indecorosa.

“Yo hablando a manera personal… jamás a mi, jamás nadie me ha dicho, ‘Andrea si quieres este trabajo tienes que darme esto, tienes que acostarte conmigo, ¿cuanto me cobras por irte con uno de los clientes?’ En verdad jamás, no conozco a una persona que le hayan dicho eso. Si alguien de pronto a manera personal decide hacer sus travesuras o sus cosas, es cosa de cada quien pero aquí no existe eso“, dijo Andrea.

Galilea tomó la palabra para explicar con más detalle como son las famosas comidas de publicistas.

“Me parece ofensivo para las esposas y esposos de los comerciantes“, detalló. “En otros países se pagan impuestos para tener televisión. En México, la manera en la que nosotros no paguemos impuestos para tener esta señal completamente gratis es a través de nuestros comerciantes, la gente que paga espacios … los patrocinadores. A estos patrocinadores cada año -hasta este año- se les invita a una comida a manera de agradecimiento. Es una convivencia padrísima en donde hay un show, bandas musicales…”

Andrea Legarreta agregó que no dejaría que sus hijas trabajaran en la empresa si es que ese tipo de cosas se manejaran ahí y que “cada quien toma decisiones. Cada quien decide si se vende o no se vende, si se acuesta o no se acuesta, si le propone algo a alguien, si no se lo propone. A manera de empresa, no existe tal y eso tiene que quedar claro“.