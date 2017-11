Lis Vega contrajo herpes en un ‘reality show’

Además sufrió parálisis facial

A sus 40 años, la vedette cubana Lis Vega lució como una de las participantes más aguerridas del “reality show” Exatlón transmitido en México por TV Azteca, sin embargo pagó un precio alto al sufrir parálisis facial durante las grabaciones y adquirir herpes.

Luciendo siempre un cuerpazo y un ánimo que contagiaba, la también actriz se ganó el corazón del público, pero los últimos días en la competencia fueron un verdadero suplicio.

“Muchas, tengo un hueco en el pie derecho, el cual, desde el principio no me cicatrizó por factores como el clima, la arena, las competencias y la humedad; una semana estuve con el tobillo hinchado de la infección. También me lastimé el dedo chiquito de la mano derecha, y me salió herpes en la boca por la baja presión; se me paralizó la mitad de la cara. Me estresé mucho, y con la falta de alimentación y durmiendo mal, entré al hospital con una baja de presión y azúcar; fue horrible”, dijo en declaraciones a la revista TV Notas.

La naturaleza del programa es que atletas y famosos se confrontan en retos de atletismo en un ambiente de naturaleza extremo.

La explaymate fue la cuarta expulsada del show, aunque muchos espectadores lamentaron la decisión.

Empecé a vivir lo que me quiero llevar, renaciendo al 1000 #mente #cuerpo #alma #decero #sisepuede A post shared by LIS VEGA (@lisvegaoficial) on Nov 19, 2017 at 9:24am PST

Para ella, fue un alivio dejar el programa y regresar con su familia, al tiempo que anunció su regreso al medio con más proyectos.