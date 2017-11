Laura Zapata sugiere a parejas gay adoptar perritos, no a bebés

La hermana mayor de Thalía se pronuncia en contra de la comunidad gay

Laura Zapata ha hecho eco de las palabras de Yuri y se ha pronunciado en contra de la comunidad gay en adoptar niños huérfanos.

“Yo creo que las parejas gays, a las que respeto profundamente, por naturaleza de su relación no pueden tener hijos porque un hombre no puede preñar a un hombre y una mujer no puede preñar a una mujer. Hay que obedecer las reglas de la naturaleza“, declaró la hermana mayor de Thalía a las cámaras de “Ventaneando”.

La actriz de reparto en telenovelas de Televisa dio una sugerencia a las parejas homosexuales que quieren adoptar.

“Yo considero que las parejas gays, si quieren adoptar, pueden adoptar perritos, gatitos, pajaritos, pececitos, periquitos. Yo considero que es un derecho de los niños tener un papá y una mamá“, apuntó.