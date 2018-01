Paraguayo dice que profeta T. B. Joshua lo tocó y dejó de ser transexual

Mira el video de la supuesta transformación y llega a tus conclusiones

El paraguayo Mario Aníbal Giménez Ruiz, que nació hombre, pero vivió su vida como mujer, dijo que bastó que el llamado profeta T. B. Joshua lo tocara para que éste dejara de ser transexual.

Giménez Ruiz tuvo un encuentro espiritual en el 2017 en una cruzada del nigeriano, fundador de la Sinagoga Iglesia de Todas las Naciones en el país sudamericano.

En su testimonio en un evento posterior en República Dominicana, argumenta que por un mal espíritu en su cuerpo por muchos años quiso ser una mujer.

“Desde los 12 años se sentía más nena”, indica en su testimonio ante más de 50,000. Ya a los 14 años, por medio de ”regalos de su familia”, se hizo su primera cirugia implantándose senos de silicona como parte del proceso para convertirse en mujer. Además, tomó hormonas femeninas para complementar la operación de reasignación de género.

“Desde la primera vez de mi cirugía me sentía más mujer y cada día más, hasta que entré a estudiar modelaje…siempre el camino se me hizo más fácil, más libre…y tambián me hice de cuerpo…18 años de hormonas tuve, me aplique…”, agrega.

“Nunca me atrajeron las mujeres, sino los hombres jóvenes”, explica Mario. De hecho, se casó legalmente con un hombre en Argentina.

Pero la mano poderosa del religioso supuestamente lo cambió.

El afecto que una vez tuvo por los hombres desapareció y comenzó a sentirse ridículo al ver tantas ropas femeninas y zapatos en su armario.

El “profeta”, incluso, patrocinó con más de $3,000 una cirugía para eliminar los implantes mamarios de silicona de Giménez Ruiz.

El video de la transformación del paraguayo, subido hace una semana a Emmanuel TV, ya sobrepasa las 50,000 reproducciones.