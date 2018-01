Cardi B y Offset posponen los preparativos de su boda

El rapero ha confirmado que su prometida y él han tenido que posponer los preparativos de su esperado enlace

El rapero Offset se ha encargado personalmente de desmentir los rumores que han venido circulando desde hace varias semanas en torno a una supuesta crisis en su relación con la también cantante Cardi B, quien recientemente se dejaba ver en un acto público sin el anillo de compromiso que este le había regalado para escenificar su intención de pasar por el altar.

Eso no significa, sin embargo, que las conjeturas sobre una posible cancelación de sus planes de boda no fueran del todo ciertas, ya que el intérprete ha aprovechado precisamente su última entrevista para revelar que, de momento, ninguno de los dos “tiene tiempo” para encargarse de tan absorbentes preparativos.

“No estamos haciendo nada al respecto, no tenemos tiempo para eso. Lo llevamos con mucha calma“, ha expresado en conversación con la revista Rolling Stone, dejando al mismo tiempo patente que los únicos obstáculos a los que se enfrenta estos días la pareja van ligados a sus exitosas carreras musicales.

Por si estas declaraciones no bastaran para poner fin a las habladurías sobre el estado de su romance, Offset también ha aprovechado la ocasión para poner una vez más de manifiesto el profundo amor y, sobre todo, la admiración que siente hacia la mujer que le ha robado el corazón.

“Es una mujer sólida, que viene de donde yo vengo y que ha hecho exactamente lo mismo que yo. Es única y genuina, y he sido testigo de lo mucho que ha trabajado para llegar adonde ha llegado. No podría tenerle más respeto como mujer y como artista, me encanta su actitud ‘gangsta’, foll***s genial y sí, estoy orgulloso de que sea mi chica“, ha revelado con su habitual tono directo y explícito.

Antes incluso de proclamar a los cuatro vientos su amor por Cardi en la mencionada entrevista, el artista ya puso en entredicho las especulaciones en torno a ese hipotético bache en su relación compartiendo en las redes sociales el nuevo tatuaje que se había hecho en el cuello para rendirle homenaje: un grabado en el que aparece el nombre de la artista debajo de la imagen de una de las famosas ‘Supernenas’.