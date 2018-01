Hombre se entera de la infidelidad de su novia ¡por televisión!

“¿Hay algo que quieras contarme, nena?”

Eso decía el tuit que Kirran Girling envió a su novia Emma Pollard tras darse cuenta por medio de la televisión de que ella le estaba siendo infiel.

Todo ocurrió cuando el joven cambiaba de canales en la televisión y encontró un anuncio del programa británico Celebs Go Dating, en el que aparecía su novia.

Pollard, actual ganadora del concurso de belleza Miss Shropshire y que aspira a participar en Miss Mundo, apareció en el anuncio mientras besaba a uno de los participantes de nombre Michael Thalasitis.

@emmapollyy … you got something you want to tell me babe? Watching telly to see an Advert come on of the new series for @CelebsGoDating to find my Mrs snogging the face off muggy mike #muggedoffbymike @MikeThalassitis 🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/8ZXiK3EmsZ

— Kirran Girling (@Kirrangirling) 23 de enero de 2018