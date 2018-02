Consejos de mujeres que triunfan en un mundo de hombres: el football

Exitosas ejecutivas, periodistas y deportistas compartieron en el Women's Summit de la NFL las claves para que las mujeres avancen en sus carreras profesionales

“Haz de cada día tu mejor día”.

“Dedica más tiempo a estar interesada que a parecer interesante”.

“Di lo que quieres”.

“Aporta valor cada día”.

Con mensajes como éstos, mujeres líderes en el mundo del football trataron de inspirar a más de 300 jóvenes universitarias en el tercer Women’s Summit que la NFL celebró este viernes en Minneapolis, sede de la LII Super Bowl este domingo 4 de febrero (a las 7:30 pm ET / 4:30 pm PT en español por Universo).

Durante más de cuatro horas el teatro Pantages se llenó de mujeres que discutieron sobre cómo triunfar en un mundo tradicionalmente dominado por hombres, como es el football y el deporte en general.

“Hay un lugar especial en el infierno para las mujeres que no apoyan a otras mujeres”, dijo la presentadora de NFL Network Andrea Kremer citando a la ex secretaria de Estado Madeleine Albright. “Es necesario que las mujeres se ayuden, pero que se ayuden de la forma correcta”.

“Fake in until you make it (Pretende hasta que lo consigas). No tengas miedo a hacer algo porque no lo dominas. ¡Los hombres lo hacen todo el rato!”, añadió Kremer.

Janet Fletcher, directora de Sports Marketing de Procter & Gamble, destacó la importancia de hacerse oír para avanzar en tu profesión.

“Tienes que decir lo que quieres. Nadie va a empujar tu carrera. Tú tienes que ser la mejor abogado defensor de ti misma”, apuntó.

El secreto para triunfar, en una palabra

Preguntadas por una característica que buscan cuando entrevistan a una persona para una posición, las ejecutivas del deporte contestaron:

“Curiosidad”, dijo Christine Driessen, vicepresidenta ejecutiva y Chief Financial Officer de ESPN.

“Humildad”, añadió Fletcher.

“Capacidad de escuchar”, agregó Jennifer Storms, Chief Marketing Officer de NBC Sports Group. “Quien tiene capacidad de escuchar muestra que es curiosa y humilde”.

En el evento, presentado por la actriz Maria Menounos, también participaron con sus consejos dos pioneras del periodismo deportivo de Estado Unidos: Michele Tafoya y Beth Mowins.

“Fallar en la preparación es prepararse para fallar”, sentenció Tafoya con una cita de John Wooden, el entrenador de baloncesto universitario más exitoso de la historia.

“Nada llega inmediatamente. Repetición y práctica son fundamentales en cualquier cosa que haga”, añadió.

Tafoya fue clara en apuntar que el football –en el que casi la mitad de la audiencia ya son mujeres– es para todos.

“No es mundo de hombres. Es un mundo de todos. Tú no quieres que el género sea un problema, así que no lo conviertas en un problema. Simplemente haz tu trabajo”, les dijo a las jóvenes.

Beth Mowins, presentadora de ESPN y CBS, aconsejó encontrar un mentor, alguien que te guíe en el camino.

“Que cada día sea tu mejor día”

En otro panel compuesto por el Women Advisory Group de los Minnesota Vikings, la decana ejecutiva de Capella University, Barbara Butts Williams, compartió consejos que conectaron con la audiencia, entre ellas la campeona olímpica en básquetbol Lindsay Whalen.

“Dedica más tiempo a estar interesada que a parecer interesante”, dijo Butts Williams.

“Haz que cada día sea tu mejor día, porque al final tu primera competencia eres tú misma”, añadió.

Sheila Oliver, general manager de la cadena local Fox9, coincidió: “Aporta valor cada día”.

“Un día aburrido puede ser un día muy valioso”, siguió Oliver, que recalcó la importancia de la “humildad profesional” para triunfar.

“Toda la gente que admiro es humilde”, aseguró.

El mensaje del comisionado

Roger Goodell, comisionado de la NFL, estuvo en el evento y destacó su importancia: “El football y la NFL necesitan más diversidad. Eso los hará mejores”.

Goodell añadió que en sus 36 años trabajando con la NFL –los 12 últimos como comisionado-, éste era el Super Bowl donde la comunidad local más había apoyado el evento.

Otros ejecutivos de la liga estuvieron presentes, como el dueño y presidente de los Minnesota Vikings, Mark Wilf, y su Chief Operating Officer, Kevin Warren.

“Llegará un día en que tengamos mujeres entrenando equipos de la NFL”, aseguró Warren, él mismo un pionero, ya que es el primer COO afroamericano en la historia de la NFL.

Warren terminó con un alegato a la capacidad de las mujeres para superar retos que muchas veces se creían reservados para los hombres.

“Lo que unos ven como tus debilidades son tus fortalezas”, sentenció.

El evento terminó con un reconocimiento a Samantha “Sam” Gordon, una joven de Salt Lake City que ahora tiene 14 años y que se dio a conocer en YouTube a los 9 cuando jugaba como running back con los niños de su escuela, a los que superaba por su potencia y velocidad.

Tres años después, cuando el físico ya le impedía jugar football con los chicos, fundó una liga para mujeres. Por su contribución, Gordon fue honrada por la NFL como “Game Changer”, homenaje que le presentó la triple medallista olímpica en gimnasia Aly Raisman.