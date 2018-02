Marjorie de Sousa vuelve a solicitar el pasaporte para llevarse a Matías a Miami

Mira lo que dijo el abogado de Julián Gil

En la tarde del martes 12 de febrero, Marjorie de Sousa, junto a su abogada Alma Pellón, se presentó al juzgado de familia en la Ciudad de México para solicitar nuevamente el pasaporte de Matías y así poder llevárselo a Miami donde actualmente está grabando una novela para Telemundo.

Aunque Julián Gil no se presentó, sí lo hizo su abogado Rodrigo Carmona. Después de casi dos horas de audiencia, donde de Sousa hizo la solicitud y la parte legal del actor dijo que no estaba de acuerdo, Marjorie salió del juzgado junto a Pellón sin hablar, o mejor dicho diciendo que no podía decir nada.

En cambio el abogado de Gil sí declaró lo siguiente a la prensa que se encontraba en el lugar: “El problema es que no garantiza el lugar de residencia, no especifica la necesidad que tiene para sacar al niño del país y, obviamente, Julián no lo permite. De por sí le ha costado trabajo ver a su hijo ahorita”.

Recordemos que después de haberlo visto el día de su cumpleaños, 27 de enero, Julián decidió no pisar más un centro de convivencia para ver a su hijo. Aunque cada sábado Matías y su nana se siguen presentado alegando que no quieren infringir en la ley, el actor no acude al lugar.

Por otro lado, se suponía que estaban a punto de firmar un acuerdo extrajudicial, pero al día de hoy no se han puesto de acuerdo sobre lo que ambos piden.

En cuanto a la pensión alimenticia del niño, que ha sido el punto de mayor discordia en esta pelea, finalmente la decisión del juez de que sea el 20% del sueldo del Gil, bajó ahora a el 10%.