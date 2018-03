Consejos de H&R Block para ahorrar dinero al declarar impuestos este año

De qué manera los contribuyentes que trabajan por cuenta propia pueden ahorrar dinero en la preparación de impuestos este año

La temporada de impuestos ocurre todos los años, pero muchos todavía tienden a pasar por alto los cambios que afectan su situación de impuestos, especialmente si trabajan por cuenta propia. Ser propietario de una pequeña empresa o trabajar por cuenta propia es mucho trabajo, y todo eso antes de presentar la declaración de impuestos. Los propietarios de pequeñas empresas y quienes trabajan por cuenta propia pueden simplificar la preparación de sus impuestos siguiendo apenas algunos consejos esenciales:

Lleva buenos registros, mantenlos separados y seguros

Llevar buenos registros es la base para todo lo demás porque no puedes deducir lo que no has documentado. Primero, haz un seguimiento de todos los ingresos, guarda tus recibos y recuerda documentar los ingresos y los gastos. Segundo, mantén separadas las cuentas bancarias y las tarjetas de crédito únicamente de negocios para que sea más fácil llevar registros adecuados y presentar declaraciones de impuestos precisas. Por último, resguarda los registros digitales y en papel en un lugar seguro y fácilmente accesible y asegúrate de realizar copias de seguridad de los mismos con frecuencia.

Deduce los gastos elegibles

Un gasto de negocio deducible debe ser ordinario y necesario, lo que significa que debe ser común y aceptado, así como ser útil y apropiado para la ocupación o el negocio. Si usas parte de tu vivienda de manera exclusiva y regular para el negocio, algunos gastos hipotecarios, de servicios públicos, de impuestos y seguros podrían ser deducibles. Además, ten en cuenta que también puedes deducir ciertos gastos de automóvil cuando uses tu automóvil con fines de negocios, utilizando el método de gastos reales o la tasa estándar por milla actual.

Nuevos requisitos de impuestos y formularios de impuestos

Es importante tener en cuenta que, cuando trabajas por cuenta propia, no hay un empleador que retenga automáticamente impuestos de cada cheque de pago. Si adeudas impuestos sobre los ingresos que no están sujetos a retenciones, es posible que debas hacer pagos de impuestos estimados trimestrales a lo largo del año o aumentar la retención de otras fuentes de ingresos. Si no pagas suficientes impuestos estimados o no tienes suficientes retenciones durante el año, podrías estar sujeto a una multa por impuestos estimados, incluso si pagas tu responsabilidad fiscal completa a más tardar el 17 de abril.

Recuerda que si tu pequeña empresa tiene empleados, debes pagar impuestos sobre el empleo, incluyendo el impuesto de desempleo y la parte que le corresponde al empleador de los impuestos del Seguro Social y Medicare. También debes retener y remitir el impuesto federal sobre los ingresos y la parte que le corresponde al empleado de los impuestos del Seguro Social y Medicare.

Ahorra dinero con los servicios de preparación de impuestos

Si estás demasiado ocupado o no te sientes cómodo preparando los impuestos de tu negocio, quizás quieras recibir ayuda de un profesional de impuestos. El costo de la preparación de impuestos de negocios puede incluso ser un gasto deducible.

Este año, H&R Block ofrece a los contribuyentes pagar la mitad cuando cambian a H&R Block. H&R Block ofrece un alto nivel de conocimiento especializado y orientación personalizada para garantizar que se tomen las mejores decisiones para tu situación particular. Al cambiar, eliges una marca de confianza con un precio bajo.

Del 1 al 25 de marzo, cualquier cliente nuevo de H&R Block puede pagar la mitad del precio que pagó el año pasado a otro preparador de impuestos (sujeto a un cargo mínimo de $125). Para reunir los requisitos, los contribuyentes pueden llevar sus recibos de preparación de impuestos del año pasado a su oficina local de H&R Block para recibir el descuento de la mitad de precio. La oferta se aplica a declaraciones de impuestos individuales y empresariales, federales y estatales para el año fiscal 2017. Obtén más información acerca del programa de la mitad de precio en línea o llama al 1-800-HRBLOCK (1-800-472-5625).

