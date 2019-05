Manny Bañuelos busca del “sueño americano” de Grandes Ligas

El mexicano logra abrirse camino en los Medias Blancas tras años de lesiones y oportunidades

Para Manny Bañuelos el camino ha sido muy largo para conseguir su “sueño americano” en Grandes Ligas.

Fue considerado hace 10 años como un gran prospecto por los Yanquis de Nueva York, pero las lesiones alejaron al zurdo de las mejores oportunidades.

Y después de cuatro años de no lanzar en Grandes Ligas, los Medias Blancas firmaron a Bañuelos como relevista, pero la salida de Ervin Santana colocó al mexicano como abridor, una oportunidad que no quiere desperdiciar.

“Estoy aquí y tengo que aprovechar cada momento, cada día, y es un sueño hecho realidad estar en el mejor beisbol del mundo”, dijo el de Gómez Palacio, Durango.

Manny firmó con los Yanquis en 2008 y los Medias Blancas lo adquirieron procedente de los Dodgers de Los Ángeles, equipo donde pasó toda la temporada 2018 en Ligas Menores.

En 2012 se sometió a la cirugía “Tommy John” y estuvo fuera hasta 2014. Y no fue hasta 2015 que con Atlanta volvió a lanzar en Grandes Ligas, después fue enviado a las Menores.

“He luchado por bastantes años por eso, estuve en este nivel en 2015 y las lesiones me pararon un poco, pero gracias a Dios y trabajando fuerte logré regresar y estoy aquí”, dijo emocionado el duranguense.

Decidido a luchar por su equipo, a Manny no le importa abrir o relevar juegos. “Yo acepto y me enfoco en lo que el equipo quiere, yo lo que quiero es seguir participando y seguir haciendo lo mejor y ganar juegos”, declaró.

Y otro de sus objetivos es mantenerse saludable “y seguir haciendo lo mejor de mí y ayudar al equipo a ganar”, sostuvo el mexicano que porta el número 58.