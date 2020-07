Campamento de verano en casa: encuentra un equilibrio entre el entretenimiento y la educación

Contenido Patrocinado

La pandemia del Covid-19 ha transformado la vida de todos, sin excepción, y la llamada “nueva normalidad” encuentra a muchos padres trabajando desde casa y a los niños sin poder participar de campamentos de verano ni actividades grupales que tanta falta les hace después de haber pasado por un periodo forzado de homeschool.

Ante esta realidad, los padres se preguntan qué hacer con los niños que de por si ya pasan muchas horas frente a las pantallas de sus dispositivos móviles. Es cierto que es inevitable que los niños estén en sus pantallas dado que sus padres tienen que atender sus obligaciones laborales, pero si hacen un esfuerzo de planificar las actividades de sus hijos en el verano pueden encontrar un buen equilibrio de entretenimiento y educación en los recursos disponibles online para que estas vacaciones no solo sean provechosas sino también divertidas. A continuación, algunos consejos para lograrlo:

Establece una rutina

Tanto para los padres como para los hijos un orden diario de las actividades evita el caos y que las situaciones se vayan de las manos. Se puede implicar a los niños en la planificación de una rutina diaria según los gustos y necesidades de cada uno, pero la idea es que ellos sepan que hay un momento del día para cada actividad o tarea, teniendo como ancla para establecer las rutinas las horas de desayuno, almuerzo y cena, así como la hora de dormir.

Recordemos que si algo tiene el verano es esa sensación de relax que las apretadas agendas del curso escolar no tienen, por eso evitar que el horario esté sobrecargado de actividades.

Dedica un tiempo para observar

Si algo positivo ha traído el Covid-19 es que el confinamiento nos ha llevado a pasar más tiempo en familia. Creemos que como familia nos conocemos bien, y en líneas generales es así pero al pasar más tiempo juntos también podemos observar con más detenimiento las actitudes, personalidades, costumbres y gustos de nuestros hijos. Este es el momento perfecto para hacerlo. En lugar de pensar que nuestros hijos nos distraen y nos dejan ser productivos en nuestros trabajos, observemos qué situaciones desencadenan su frustración o qué podemos hacer para que ellos entiendan que cada uno tiene sus actividades y, en el caso de los niños, se pueden realizar sin que sus padres tengan que intervenir en ellas. No olvidar felicitarles por esas pequeñas victorias es positivo y les hace ganar confianza e independencia.

Incorpora un espacio para el aprendizaje continuo

Aunque la idea es descansar de las obligaciones escolares, en la rutina de nuestro campamento en casa es bueno incluir un espacio para las actividades académicas, ya sea para cumplir con las lecturas obligatorias que muchas escuelas dejan como tarea para el verano o aprovechar para practicar lo aprendido en el año. La mayoría de distritos escolares en el país tienen recursos disponibles en línea como Khan Academy (Matemáticas), Duolingo (idiomas) o bibliotecas virtuales. También organizaciones sin fines de lucro como HITN Learning o The Children’s Trust cuentan con recursos valiosos para este fin.

Usa las pantallas con propósito

Es inevitable que los niños usen dispositivos móviles, nacieron con ellos, es la marca de su generación. Los padres por lo general tienen sentimientos encontrados frente a las pantallas, ya que por un lado distraen a los niños y liberan a los padres de entretenerlos constantemente, pero, por otro lado, mal manejado, pueden ser adictivas.

Si se incluyen como parte de la rutina con un tiempo y objetivo definidos, los padres pueden alejar esta disyuntiva de su cabeza aceptando que las pantallas pueden ser beneficiosas, si se utilizan con cabeza.

Hoy en día hay muchísimo contenido educativo disponible, por ejemplo, para los pre escolares HITN Learning tiene una oferta variada de sets educativos bilingües para aprender conceptos básicos de matemáticas que ayudarán a los niño en edad preescolar a prepararse para el Kínder, mientras que en HITNGO tiene la sección Tu Planeta Niños con programas educativos sobre animales como Zoo Moo. Para los niños más grandes, de primer grado en adelante HITNGo tiene TU PLANETA donde Ron Magill los lleva a destinos exóticos para conocer a los animales con Mundo Salvaje o Pequeños Gigantes los acerca a la fabulosa vida de los insectos.

La misma aplicación ofrece a los jóvenes y adolescente programas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) en su sección CIENCIA Y TECNOLOGIA como Tierra Feroz, Fuera de Control o Rescate aéreo.

Viaja sin moverte de casa

Finalmente, como la pandemia nos ha obligado a cancelar los viajes de verano, en línea encontramos recursos para viajar con nuestra imaginación a esos lugares del mundo que siempre hemos querido visitar.

Por ejemplo Google ha lanzado esta herramienta de Arte y Cultura desde la cual se pueden hacer tours interactivos a más de 1,200 museos alrededor del mundo, así el Smithsonian en Washington DC, el MoMA en Nueva York o el National Gallery de Londres nos quedan cerca de golpe de click.

Y para visitar espectaculares destinos, HITNGO nos lleva con sus programas Al Descubierto a lugares exóticos como las Filipinas o las Islas Malvinas; Beautiful Planet nos descubre la belleza de Praga y Recorriendo nos invita a explorar la Toscana, Venzia o Grecia.

Recordemos que sacar lo mejor de cada situación no solo es acertado sino también beneficioso. Esta pandemia nos aleja de la actividad frenética y nos da una oportunidad para estar en familia, compartiendo y aprendiendo. Feliz verano!

