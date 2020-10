David vs. Santa Cruz, una pelea muy esperada

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El tricampeón mundial Gervonta “Tanque” Davis y el mexicano campeón del mundo en cuatro divisiones distintas Leo “El Terremoto” Santa Cruz se enfrentarán en un thriller de Noche de Brujas por los títulos Súper Pluma y de Peso Ligero de la AMB en vivo y en directo por SHOWTIME PPV el sábado 31 de octubre (9 p.m. ET/6 p.m. PT) desde el Alamodome en San Antonio, Texas, en un evento presentado por Premier Boxing Champions.

La cartelera pay-per-view de cuatro contiendas será el primer gran evento boxístico que contará con la presencia de aficionados desde que el COVID-19 forzó la suspensión del deporte en Estados Unidos en marzo de este año.

Las peleas preliminares también serán imperdibles y cuentan con una cartelera que destaca al Campeón del Peso Súper Ligero de la AMB Mario “El Azteca” Barrios defendiendo su título en su San Antonio natal ante el duro Ryan “Cowboy” Karl en el co-evento principal, y al ex campeón mundial súper ligero Regis “Rougarou” Prograis contra el contendiente invicto Juan Heraldez en una velada a 10 rounds. La primera pelea de la transmisión será entre dos contendientes del peso ligero en Isaac Cruz y Diego Magdaleno en una contienda eliminatoria por el título de la FIB.

El evento principal tan esperado será disputado con un peso de 130 libras y tendrá tanto al título de Santa Cruz en las 130 libras como al cinturón de campeón de 135 libras de Davis, los cuales fueron obtenidos en sus respectivas peleas más recientes. Los dos favoritos del público que cuentan con seguimiento masivo son garantía de acción emocionante, ya que Davis es dueño de un porcentaje de nocaut del 95.7%, mientras que Santa Cruz está establecido hace mucho tiempo como uno de los grandes golpeadores del deporte.

La historia moderna del boxeo sólo ha contado con dos ocasiones previas durante las cuales dos títulos de dos pesos distintos estuvieron en juego. El choque entre Sugar Ray Leonard y Donny Lalonde en 1998 fue por los títulos del peso semi pesado y súper mediano, y la revancha de Floyd Mayweather vs. Marcos Maidana en el 2014 fue por los cinturones súper welter y welter.

“Estoy entusiasmado por demostrarle al mundo lo duro que he estado entrenando”, dijo Davis.

“Nosotros estamos a solo semanas de la pelea y estoy en gran forma física. Encabezar un pay-per-view siempre ha sido mi sueño desde que empecé a boxear. Tengo muchas ganas de dar un espectáculo fenomenal contra un campeón mundial de múltiples divisiones como Leo Santa Cruz. Quiero darle las gracias a mi equipo, Al Haymon, Floyd Mayweather, SHOWTIME, GTD Promotions, Mayweather Promotions y a mis fans de todo el mundo. Sigan apoyándome y yo pelearé por ustedes”, agregó.

“La pelea del 31 de Octubre será la más importante de mi carrera”, dijo Santa Cruz. “Pelearé contra un oponente muy duro, quizás el más difícil que yo jamás haya enfrentado. Habrá dos títulos en juego y esta será mi primera vez encabezando un pay-per-view. Así que yo saldré a dar lo mejor de mí para dar un buen show. Creo que lo podré descifrar con mi experiencia. Lo único que debo evitar es el poder de Davis. Sé que debo ser muy inteligente para asegurarme de no pecar de desprevenido. Él probablemente intentará derrotarme en los rounds iniciales, pero si yo hago lo que se supone que debo hacer podré sacar provecho de mi experiencia para obtener la victoria”.

El evento es promovido por Mayweather Promotions, TGB Promotions, GTD Promotions y Santa Cruz Boxing Club.

“La pelea entre Gervonta Davis y Leo Santa Cruz es tan espectacular que tuvimos que celebrarla con aficionados como el primer gran evento boxístico desde que comenzó el COVID-19″, dijo Floyd Mayweather, Presidente de Mayweather Promotions y 12 veces campeón del mundo en cinco divisiones distintas.

“El Tanque’ Davis es un talento especial, un pugilista súper talentoso al que he ido a ver al gimnasio de forma regular para verlo y ayudarlo a prepararse para enfrentar a un duro rival como Santa Cruz, quien nosotros sabemos que llegará en forma y listo para pelear. Será una gran noche para Mayweather Promotions, para el boxeo y para el deporte. Los mejores peleando contra los mejores es lo mejor que podríamos pedir”.

Por su parte, Stephen Espinoza, Presidente de Programación de Eventos y Programación de Showtime Networks Inc., expresó que “nosotros continuamos con la tradición de ofrecer los mejores enfrentamientos en las divisiones más atractivas para los aficionados del boxeo, los mejores contra los mejores”.

“El enfrentamiento entre El Tanque Davis y Leo Santa Cruz es uno de los más emocionantes del año. Ahí tienes a una estrella joven y hambrienta de gloria con poder devastador como Davis y a un campeón experimentado de cuatro divisiones que nunca se rinde y busca coronarse en su quinta división distinta. Este es el tipo de contienda que los aficionados del boxeo han esperado poder ver todo el año. Dos superestrellas en su enfrentamiento más difícil hasta ahora y batallando por títulos en dos pesos distintos a la misma vez”.

“Gervonta Davis es el boxeador más emocionante del deporte y está listo para poner al mundo en llamas encabezando una cartelera pay-per-view por primera vez”, dijo Leonard Ellerbe, CEO de Mayweather Promotions. “Él se enfrentará a un campeón del mundo de cuatro divisiones experimentado como Leo Santa Cruz, quien buscará derribarlo y provocarle su primera derrota el 24 de Octubre”.

“Gervonta Davis vs. Leo Santa Cruz es uno de los mejores choques de todo el boxeo, ya que cada pugilista está posicionado para obtener una de esas victorias que definen carreras el Sábado 24 de Octubre por SHOWTIME PPV”, dijo Tom Brown, Presidente de TGB Promotions. “Este enfrentamiento histórico con títulos mundiales en dos divisiones distintas en juego nos presenta con un contraste de estilos fascinante. La presión incansable de Santa Cruz contra el poder tremendo de Davis que cambia peleas. Si sumamos a las tres peleas preliminares con muchísimo en juego, este pay-per-view nos proveerá drama de principio a fin”.

Las entradas ya están a la venta y pueden ser adquiridas ingresando a Ticketmaster.com. Este será el primer gran evento boxístico con aficionados presentes en las gradas desde que comenzó la pandemia del COVID-19 en marzo de este año.

Medidas de seguridad

El Alamodome ha implementado un plan comprensivo de salud y seguridad para evitar la propagación del virus. Todos los aficionados que estén presentes en el evento serán examinados al ingresar y tanto la utilización de máscaras como el respeto a las normas de distanciamiento social serán requerimientos obligatorios. Las entradas serán distribuidas en bloques de asientos denominados como “pods” que mantienen la distancia entre grupos que no formen parte de la misma zona. Para más información, visita Alamodome.com.

“El Alamodome está entusiasmado por ser el anfitrión del evento SHOWTIME PPV de Davis vs. Santa Cruzy y por poder traer a estos atletas a San Antonio,” dijo Steve Zito, Gerente General del Alamodome. “Esta no solo será una gran plataforma para estos atletas y sus fans, sino que este evento también pondrá el foco en la ciudad de San Antonio con estas contiendas televisadas a nivel nacional que generarán un impacto económico en nuestra comunidad durante estos tiempos tan difíciles”.

Los boxeadores

Davis (23-0, 22 KOs) se convirtió en estrella con un nocaut explosivo a José Pedraza para ganar el Título Mundial de Peso Ligero Junior de la IBF en Enero del 2017. En aquel entonces, él supo ser el campeón mundial del boxeo a los 22 años de edad. Una vez que ingresa al cuadrilátero, Davis es pura agresión controlada y velocidad tanto de manos como de pies complementada por un gran poder y habilidad boxística suprema. Eso ha convertido a Davis en un favorito de la afición que llenó estadios en Los Ángeles, Calif., Atlanta, Ga., y su Baltimore, Md., natal el año pasado.

El pugilista de 25 años comenzó su 2019 noqueando a Hugo Ruiz en Febrero antes de detener a Ricardo Núñez en el segundo round de la pelea en su ciudad en Julio. Davis culminó el año capturando su título de peso ligero con un nocaut técnico al ex campeón Yuriorkis Gamboa en el 12do round en diciembre. Davis también cuenta con otra actuación ganadora del título en su currículum dominando al ex campeón Jesús Cuellar para obtener el cinturón de la división de 130 libras de la AMB en el 2018. Davis está bajo la tutela de Mayweather Promotions y busca ampliar su inmenso portfolio con otro título en su primer evento principal de pay-per-view.

Santa Cruz (37-1-1, 19 KOs) reside en Los Ángeles y debutó como súper pluma en noviembre del 2019 derrotando a Miguel Flores para capturar al título de la AMB. Santa Cruz se ha ganado su reputación en el boxeo al ser protagonista de varios contendientes a Pelea del Año, incluyendo dos duelos emocionantes por el título pluma contra el tetracampeón Abner Mares y un monarca de dos divisiones como Carl Frampton respectivamente. Él perdió su título de peso pluma en su primer encuentro con Frampton en el 2016, pero lo recuperó al año siguiente.

El pugilista de 32 años de edad ha competido en peleas por el título durante 17 de sus últimos 19 compromisos, obteniendo los cinturones de 118, 122, 126 y 130 libras. El título de 130 libras convirtió a Santa Cruz en apenas el quinto boxeador de descendencia mexicana que ganó títulos en cuatro clases distintas, uniéndose a un club selecto con Oscar De La Hoya, Erik Morales, Jorge Arce y Mikey García. Santa Cruz comenzó a boxear y fue entrenado junto a sus hermanos José Armando, un ex contendiente del peso pluma, y Antonio bajo la tutela de su padre José. Santa Cruz es una fija de co-eventos principales pay-per-view y busca convertirse en campeón de cinco divisiones distintas en su primer cartelera principal de pay-per-view.

Barrios (25-0, 16 KOs) tiene 25 años y capture su título en la división de 140 libras en su última pelea allá por Septiembre del 2019, prevaleciendo en una decisión reñida pero unánime sobre el por entonces invicto Batyr Akhmedov, mandándolo a la lona en dos ocasiones y sobreponiéndose a un corte sufrido por un cabezazo. Barrios representa a su San Antonio, Texas natal y entrena en Oakland, Calif. con un coach de mucho prestigio como Virgil Hunter. Barrios debutó como super gallo en el 2013 y eventualmente pasó a las 140 libras a tiempo completo en el 2017 para obtener un legajo de 8-0 con siete nocauts.

“El parate largo por fin ha terminado y la afición puede esperar verme ir a la guerra contra Ryan Karl, y yo sé que él intentará ser agresivo”, dijo Barrios. “Yo me he mantenido en gran condición física durante este año, y ha llegado la hora de volver a complacer a la afición con peleas emocionantes. Yo estaré representando a mi ciudad de San Antonio y todos pueden contar con la expectativa de verme ser tan explosivo como nunca. El 24 de Octubre, todos los aficionados viéndome por pay-per-view serán testigos de mi defensa del título”.

Nacido en Milano, Texas y entrenando en Houston bajo las órdenes de un entrenador top en Ronnie Shields, Karl (18-2, 11 KOs) entró al ring disfrutando de su primer chance para obtener un título el 24 de Octubre. El boxeador de 28 años de edad cuenta con una racha de tres triunfos al hilo, todos en el 2019, incluyendo un nocaut a Kevin Watts como venganza de una de sus derrotas en la revancha inmediata entre ambos. Karl también ha derrotado a Kareem Martin y al por entonces invicto José Félix Quezada como profesional desde el 2014.

“He estado entrenándome toda mi vida para esto y no permitiré que se me escurra entre los dedos”, expresó Karl. “Hemos estado entrenando muy duro para que yo pueda contar con el mejor rendimiento de toda mi carrera. Nosotros sabemos lo que representa enfrentar a Mario Barrios, pero he llegado demasiado lejos para no aprovechar la oportunidad que tendré el 24 de Octubre al máximo”.

Prograis (24-1, 20 KOs) forma parte de la élite en la división de 140 libras y regresa al cuadrilátero tras perder su título por decisión mayoritaria en una pelea emocionante contra Josh Taylor en octubre del año pasado. El boxeador de 31 años ganó su título derrotando a Kiryl Relikh por nocaut técnico en Abril del 2019, y también ha podido detener a un ex campeón unificado como Julius Indongo y a ex contendientes invictos como Joel Díaz Jr. y Juan José Velasco. Prograis nació en Nueva Orleans pero vive y se entrena en Houston.

“Esta es una pelea enorme y estoy muy agradecido con PBC por haberme dado esta oportunidad”, dijo Prograis. “No peleo desde hace un año, pero si he reflexionado mucho y me mude de regreso a Texas desde L.A. Ahora estoy más concentrado que nunca y estoy ansioso por volver a ser el número uno de la división súper ligera. Debo volver a ser campeón del mundo y no me detendré hasta lograrlo”.

Heraldez(16-0-1, 10 KOs) puede llegar a catapultarse al nivel más alto de los contendientes de la división de 140 libras si logra obtener la mejor victoria de su carrera contra Prograis el 24 de Octubre. Nacido en Northridge, California y entrenándose en el gimnasio de Mayweather Promotions en Las Vegas, Heraldez tuvo su pelea más reciente en mayo pasado contra el ex campeón Argenis Méndez llevándose un empate. Heraldez también ha logrado derrotar a otros oponentes previamente invictos como José Miguel Borrego y el duro contendiente Eddie Ramírez.

“Ha sido un año alocado, pero aproveché la oportunidad para pasar más tiempo con mi familia y afilar mis habilidades dentro del ring”, opinó Heraldez. “He aprovechado muchas sesiones muy buenas de sparring en el Mayweather Boxing Club. Mi único enfoque es enfrentar a un duro rival. Yo confío en mi capacidad como boxeador para llegar a mi meta de triunfar el 24 de Octubre. Estoy agradecido con Mayweather Promotions por proveerme una plataforma tan grande para esta pelea”.

Cruz (19-1-1, 14 KOs) entrena y pelea basado en Ciudad de México y no ha perdido sus últimas 15 peleas tras caer por puntos en su sexta contienda como profesional. El pugilista de 22 años de edad noqueó a 10 de 13 oponentes entre el 2016 y el 2018 antes de debutar en EE.UU. en Diciembre del 2019. Aquella cita vio a Cruz ganar por puntos de forma unánime ante Miguel Pérez para luego derrotar a Thomas Mattice por puntos en ShoBox: The New Generation en febrero de este año.

“Mi sueño desde que empecé a boxear ha sido pelear en los Estados Unidos”, rememoró Cruz. “Soy consciente de que Magdaleno es un boxeador duro y experimentado, pero el 24 de Octubre es mi momento. Los aficionados verán que yo cuento con lo necesario para ser un campeón mundial cuando derrote a Magdaleno y me anuncie a mi mismo como uno de los mejores boxeadores de peso liviano del planeta”.

Magdaleno (32-3, 13 KOs) llega a esta pelea tras una victoria impresionante sobre un contendiente como Austin Dulay en Febrero, mandando a Dulay a la lona rumbo a una decisión unánime a su favor. El boxeador de 33 años ha desafiado a Román Martínez por el título de 130 libras y a Terry Flanagan por la corona del peso liviano, mientras que también ha batallado contra un campeón liviano como Teofimo Lopez en Febrero del 2019. Nativo de Las Vegas, Magdaleno ha prevalecido en cuatro de sus últimas cinco peleas, incluyendo una decisión tras 10 asaltos contra Artyom Hovhannisyan.

“Yo he estado super emocionado por volver a ingresar al ring desde mi última actuación”, dijo Magdaleno. “Ese triunfo encendió una llama en mí y me motivó más que nunca. Ahora que estoy en una eliminatoria por el título, estoy todavía más emocionado por volver a la acción. Estaré enfrentando a otro joven león, pero él no cuenta con mi experiencia. El haber entrenado con Bones Adams ha cambiado mi carrera, enfocándome en ser más tranquilo e inteligente dentro del ring. Estoy aquí para dejar mi marca y reclamar lo que es mío. Yo nunca me rendiré hasta ser campeón mundial ”.

Busque más información

Para más información, visita www.SHO.com/sports, www.PremierBoxingChampions.com

@ShowtimeBoxing, @PremierBoxing, @MayweatherPromo, @TGBPromotions o hazte fan en Facebook ingresando a www.Facebook.com/SHOBoxing