Cómo la industria del tabaco persigue a tus hijos

Cuando tus hijos van al mercadito de la esquina o a la tienda a comprar un snack, lo más probable es que sean bombardeados con productos y mensajes diseñados especialmente para tentarlos a probar el cigarillo o el vape.1

Si crees que estos mensajes no están dirigidos a tus hijos, piénsalo bien. La industria del tabaco sabe que la nicotina tiene un poderoso efecto adictivo en el cerebro de los adolescentes y que cuando una persona joven empieza a fumar a una edad temprana, tendrá más probabilidades de volverse adicto, lo cual puede predecir la frecuencia del consumo de tabaco en la edad adulta (2). Durante años, los anuncios publicitarios en las tiendas y los empaques llamativos de los productos eran una manera de atraer a los niños en comunidades de bajos ingresos y predominantemente latinos y afroamericanos (3). Pero en los últimos cinco años, el tabaco con sabores que se encuentra en los vapes ha logrado convertir el vapeo entre los niños de secundaria y preparatoria en una epidemia (4), con el 96% de los estudiantes de preparatoria en California que vapean usan sabores (5). Esto es especialmente alarmante ahora que los niños regresan a la escuela después de un año de educación a distancia.

Pero los californianos están poniendo resistencia. Más de 100 ciudades en todo el estado han restringido la venta de tabaco con sabores en sus comunidades (6) con el fin de proteger a nuestros niños de una adicción de por vida. Estas son tres maneras como la industria del tabaco se dirige a tus hijos y a nuestras comunidades:

1. Sabores latinos con un adictivo secreto

No es casualidad que sabores como la horchata (7) y el dulce de leche (8), diseñados para atraer a los niños, se encuentren entre los más de 15,000 vapes con sabores a la venta según el último conteo. Pero estos sabores esconden un veneno mortal: sales de nicotina, extremadamente potentes, de fácil absorción y altamente adictivas (9). La nicotina altera el cerebro de los adolescentes y puede afectar la concentración y el aprendizaje. Puede aumentar la ansiedad (10), cambios en el estado de ánimo (11) e irritabilidad (12). La adicción a la nicotina ocurre con rapidez, especialmente en los adolescentes, y puede ocasionar otros tipos de abuso de sustancias (13).

2. Más fácil y barato de conseguir

Los productos con sabores, como los cigarrillos mentolados, se venden de forma desproporcionada en nuestros vecindarios (14), y también son más baratos en las zonas donde vive un mayor número de jóvenes (15). Un estudio descubrió que la presencia de una tienda de cigarrillos electrónicos ubicada a un cuarto de milla de una escuela secundaria predice si esos estudiantes probarán cigarrillos electrónicos durante su vida (16).

3. Menta peligrosa

La industria del tabaco promociona deliberadamente los cigarrillos mentolados (17) como una alternativa “más sana” a los cigarrillos sin mentol, cuando en realidad son igual de dañinos. Los documentos internos de las compañías de tabaco revelan que los cigarrillos mentolados se comercializan específicamente para atraer a los fumadores más jóvenes debido al efecto refrescante que hace que sean más fáciles de fumar (18).

Sus tácticas han funcionado: no es casualidad que más de la mitad de los jóvenes fumadores entre 18 y 24 años empiecen a fumar con cigarrillos mentolados (19).

Las compañías de tabaco siguen encontrando vacíos legales que les permiten vender su veneno en nuestros vecindarios. Pero cada vez son más las comunidades que actúan para acabar de una vez por todas con el tabaco con sabores.

En AdiccionAlSabor.org puedes informarte sobre cómo eliminar los productos de tabaco con sabores en tu comunidad. Para obtener información en inglés visita FlavorsHookKids.org. El enemigo es poderoso pero juntos podemos vencerlo.

