FBI investiga a LabElite un sitio de pruebas de covid-19 en Norwood Park en Chicago

Chicago.-Un centro de pruebas de covid-19 del extremo noroeste de la ciudad está bajo la lupa por lo que viene siendo investigado por agentes federales se desconoce la razón del allanamiento. Sin embargo el sitio indicó haber tenido quejas de los clientes sobre retrasos en los resultados de las pruebas durante el aumento de la variante Ómicron en diciembre.

Docenas de agentes, incluso del FBI, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. y la Oficina del Fiscal General de Illinois con una orden de registro en mano allanaron el miércoles, el sitio de pruebasLabElite, un centro de pruebas de covid-19 ubicado en la cuadra 5800 de Northwest Highway en el barrio de Norwood en Chicago, informó ABC7 Chicago.

“El FBI está llevando a cabo actividades de aplicación de la ley autorizadas por el tribunal en ese vecindario hoy. No hay más información en este momento”, indicó un portavoz de la agencia federal en un comunicado.

Las autoridades no han dicho por qué realizaron el allanamiento. Sin embargo, un portavoz de LabElite dijo que la compañía ha estado trabajando para resolver las quejas sobre los resultados de las pruebas retrasados ​​​​del aumento de Ómicron de diciembre.

El portavoz también dijo que la compañía ha cortado lazos con algunos operadores de ventanas emergentes y culpó de algunos de los resultados retrasados ​​a problemas de envío con FedEx y agregó: “Reconocemos que en diciembre algunos resultados de las pruebas no llegaron en una versión oportuna, pero eso está lejos de nuestras estrictas reglas de operación”.

La compañía está cooperando plenamente con las autoridades federales, dijo el vocero.

A principios de este año, el Departamento de Salud Pública de Illinois anunció que estaba investigando a Northshore Clinical Labs, que no está asociado con NorthShore University HealthSystem, y O’Hare Clinical Lab, que no tiene conexión con el aeropuerto, por quejas que sus pacientes no recibieron a tiempo resultados de sus pruebas de covid. Mientras que el Fiscal General de Minnesota anunció una demanda contra el Centro para el Control de COVID con sede en Rolling Meadows, alegando conducta falsa, engañosa y fraudulenta en las clínicas de pruebas de covid en cientos de ubicaciones en el área metropolitana de Chicago y el Medio Oeste.

