La importancia y el significado del Día de la Madre para los latinos

Se acerca un fin de semana especial en el que tenemos la oportunidad de rendir homenaje y agradecer a las madres su gran labor de crianza, apoyo y amor a los hijos y a toda la familia.

La celebración del Día de la Madre es una tradición que tiene su origen en civilizaciones antiguas. En Estados Unidos, la impulsora de este reconocimiento fue Anna Jarvis, quien realizó el primer Día de la Madre en honor a su propia madre. En 1914, el entonces presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, firmó un proyecto de ley para reconocer el Día de la Madre de Jarvis como fiesta nacional y celebrarlo cada segundo domingo de mayo.

Sin embargo, no en todos los países se celebra el mismo día. En México, por ejemplo, es el 10 de mayo. También ese día se celebra en Belice, El Salvador, y Guatemala y México.

Otros países que celebran en distintas fechas son:

15 de mayo: Paraguay

27 de mayo: Bolivia

30 de mayo: Nicaragua.

15 de agosto: Costa Rica

Tercer domingo de octubre: Argentina

8 de diciembre: Panamá

Para nosotros los latinos, las madres son pilares fundamentales de la comunidad. Son capaces de realizar grandes esfuerzos por cada miembro de la familia e ir más allá de lo habitual si es necesario. Lo hacen a pesar de las dificultades, porque no es fácil conciliar trabajo y vida familiar.

Por esto es importante reconocer su trabajo y mostrarles gratitud. El Día de la Madre es una fecha única para valorarlas de forma especial. No es necesario realizar una gran celebración, seguro que cualquier detalle es recibido con ilusión. Desde unos dulces o chocolates, hasta una tarjeta dedicada de forma especial.

Sea como sea que se celebre, lo importante es que las madres se sientan valoradas y queridas este día y también el resto del año. ¡Feliz Día de la Madre!